Sanremo 2020: tutti gli ospiti italiani e internazionali

Presentatori e attori ospiti a Sanremo 2020

Co-conduttrici ospiti a Sanremo 2020

Ospiti non ancora confermati a Sanremo 2020

Ospiti serata per serata di Sanremo 2020

Ospiti prima serata Sanremo 2020 : Tiziano Ferro, Salmo, Diletta Leotta (co-conduttrice), Rula Jebreal (co-conduttrice) cast completo da annunciare

: Tiziano Ferro, Salmo, Diletta Leotta (co-conduttrice), Rula Jebreal (co-conduttrice) cast completo da annunciare Ospiti seconda serata Sanremo 2020 : Tiziano Ferro, Emma D’Aquino (co-conduttrice), Laura Chimenti (co-conduttrice), Sabrina Salerno (co-conduttrice), Monica Bellucci (co-conduttrice) cast completo da annunciare

: Tiziano Ferro, Emma D’Aquino (co-conduttrice), Laura Chimenti (co-conduttrice), Sabrina Salerno (co-conduttrice), Monica Bellucci (co-conduttrice) cast completo da annunciare Ospiti terza serata Sanremo 2020 : Tiziano Ferro, Alketa Vejsiu (co-conduttrice), Georgina Rodriguez (co-conduttrice) cast completo da annunciare

: Tiziano Ferro, Alketa Vejsiu (co-conduttrice), Georgina Rodriguez (co-conduttrice) cast completo da annunciare Ospiti quarta serata Sanremo 2020 : Tiziano Ferro, Dua Lipa, Fiorello, Johnny Dorelli, Antonella Clerici (co-conduttrice), Francesca Sofia Novello (co-conduttrice) cast completo da annunciare

: Tiziano Ferro, Dua Lipa, Fiorello, Johnny Dorelli, Antonella Clerici (co-conduttrice), Francesca Sofia Novello (co-conduttrice) cast completo da annunciare Ospiti finale Sanremo 2020: Tiziano Ferro, Christian De Sica insieme a Diego Abatantuono, Donatella Finocchiaro, Paolo Rossi e Massimo Ghini per il film “La mia banda suona il pop” cast completo da annunciare

è il primo ospite internazionale annunciato come ospite del Festival di Sanremo che arriverà presso la città dei Fiori forte del suo nuovo singolo, Before You Go, e dei successi ottenuti in tutto il mondo lo scorso anno.Il secondo artista internazionale che prenderà parte al Festival sarà, ed è stata confermata da poco anche la presenza diConfermata anche la presenza per tutte e cinque le serate del Festival di Tiziano Ferro, e con lui duetterà Massimo Ranieri.inoltre dichiarato durante un’intervista al giornale La Repubblica che sarà presente anche, ospite della prima serata. Trattative ancora in corso conper la sua presenza durante la finale dell’8 febbraio eGuarda anche:Confermata la presenza di Fiorello e Roberto Benigni. Nel corso della finale saliranno sul palcoinsieme a. Ad annunciarlo è stato l’attore romano nel corso della trasmissione Viva Sanremo dicondotta da Pino Strabioli.Amadeus ha scelto per la 70a edizione del Festival di Sanremo di esser aiutato nella conduzione da sole donne: Diletta Leotta, Rula Jebreal, Antonella Clerici, Mara Venier, Monica Bellucci, Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Sabrina Salerno, Alketa Vejsiu (conduttrice albanese), Georgina Rodriguez (compagna del calciatore della Juventus , Cristiano Ronaldo) e Francesca Sofia Novello (fidanzata del campione di MotoGp Valentino Rossi).Non sono stati ancora confermati ufficialmente i seguenti ospiti:Nel corso del programma televisivo “Porta a Porta” condotto da Bruno Vespa, Al Bano e Romina Power hanno confermato la loro presenza a Sanremo in qualità di super ospiti, conferma che però non è stata ancora ufficializzata da Amadeus nel corso della conferenza stampa del 14 gennaio…In attesa che vengano confermati ufficialmente gli ospiti delle cinque serate di Sanremo 2020, di seguito troverai la lista serata per serata degli ospiti confermati che saliranno sul palco dell’Ariston.