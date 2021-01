Ritorno a scuola, la mappa dello sciopero del 25 gennaio

Ritorno a scuola: sempre più studenti in classe

Rientro in classe: non tutti sono contenti

immediata assunzione dei precari della scuola italiana

investimenti seri e veloci sull’edilizia scolastica

rientro almeno al 50% nelle scuole superiori delle Regioni e del 100% negli altri ordini di scuola in Campania

tracciamento capillare e diffuso all’interno delle scuole"/li]



Gli appuntamenti del 25 gennaio 2021

Roma, ore 16.00, davanti al Ministero dell’Istruzione;

Milano, ore 9.30, Ufficio Scolastico Regionale, via Polesine 13;

Torino, ore 12.00, incontro in Prefettura, Piazza Castello;

Firenze, ore 15.00, Ufficio Scolastico Regionale, via Mannelli 113;

Massa Carrara, ore 14.30, Ufficio Scolastico Provinciale, via Fermi;

Bologna, ore 15.30, Ufficio Scolastico Regionale, via de’ Castagnoli 1;

Napoli, ore 10.00, Ufficio Scolastico Regionale, via Ponte della Maddalena 55;

Bari, ore 16.00, Presidenza Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33;

Genova, ore 15.00, Regione Liguria, piazza De Ferrari;

Modena, ore 8.00, Ufficio Scolastico Provinciale, via Rainusso 70;

Reggio Emilia, ore 16.00, piazza Gioberti;

La Spezia, ore 15.00, Ufficio Scolastico Provinciale, viale Italia;

Trieste, ore 16.00, Ufficio Scolastico Regionale, via SS Martiri 3;

Ancona, ore 14.30 -15.30, Ufficio Scolastico Regionale, via XXV Aprile;

Venezia, ore 16.00, Ufficio Scolastico Provinciale, via Forte Marghera 191 – Mestre.



Ormai,. Ma queste riaperture, che se da una parte volevano tornare a scuola, dall’altra, sentimento non molto diffuso in questi giorni. Scopriamo insieme la mappa delle proteste del 25 gennaio.Gli studenti delle scuole superiori, seppur scaglionati e con settimane di distanza regione tra regione. Se nelle scorse settimane sono tornati in classe i, oggi è toccato a quelli di. Tuttavia le riaperture non sono sempre accompagnate da sospiri di sollievo, ma anzi,, che, come annunciato sul loro sito , hanno dichiarato“il 25 gennaio saremo davanti agli Uffici Scolastici regionali e Provinciali e al Ministero a Roma, Bologna, Pisa, Trieste, Genova, Reggio Emilia, Firenze, Massa, La Spezia, Napoli, Salerno, Catania, Siracusa e in molte altre città per chiedere:Questeattualmente in protesta nelle piazze sopracitate: “I fatti ci dicono che nemmeno un euro è stato stanziato né nel Recovery Plan né in Finanziaria per la riduzione del numero di alunni per classe e il problema del sovraffollamento delle classi è letteralmente scomparso nelle recenti linee guida emanate dal Ministero. Così le scuole, che hanno appena finito di raccogliere le iscrizioni, procederanno con i soliti coefficienti a costruire le classi iniziali.”Ma dove si sono dati appuntamento per manifestare i ragazzi e gli adulti coinvolti in queste proteste? Ecco l’elenco delle piazze coinvolte nelle manifestazioni del 25 gennaio, riportato da Tecnica della Scuola