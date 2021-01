Esame di terza media 2021: come potrebbe essere?

Esami di terza media 2021: sarà come lo scorso anno?

Esami di terza media 2021: cosa dice il Ministero dell’Istruzione

Siamo nel pieno dell’e con il perdurare dell’il Ministero dell’Istruzione ha dovuto elaborareper garantire l’erogazione dellae lo stesso sta facendo per quanto riguarda le modalità di svolgimento deglidi fine ciclo. Lo scorso anno, ad esempio, gli alunni iscritti al terzo anno della scuola media non hanno potuto svolgere le prove in presenza e il tradizionale esame è stato sostituito da unaPer quanto riguardaancora non è stata data comunicazione da parte del MI sullenel frattempo ecco un recap di come si è svolto lo scorso anno e cosa ha detto fino ad ora la ministra Azzolina a riguardo.Sono ancora tanti i dubbi sullache dovranno affrontare gli alunni al. Dopo l’e le conseguentiper contrastare la diffusione del virus, infatti, laha avuto diverse fasi, in presenza e in dad, a seconda del colore della regione. Ma come si svolgerà l’? Saranno riconfermate le stessedello scorso anno oppure si ritornerà alla modalità tradizionale pre-pandemia? In assenza di notizie certe, che potrebbero, il condizionale è d'obbligo, giungere entro la fine di gennaio insieme a quelle riguardanti l'esame di maturità , vediamo insieme come sarebbe l’esame se si seguissero le stesse modalità dello scorso anno. In via del tutto eccezionale, gli studenti “licenziati” lo scorso anno hanno presentato incon tutti i docenti del Consiglio di classe unaprecedentemente accordata con gli stessi. In teoria, i docenti non potevano interrogare o fare domanda sui programmi studiati durante l’anno scolastico ma limitarsi adpresentate nel percorso interdisciplinare. Come anticipato, la discussione del percorso avveniva in collegamento video e doveva avere ladi circa 15 minuti per alunno. Durante il colloquio, infine, le famiglie potevano assistere senza essere presenti nell’inquadratura della fotocamera ma non potevano intervenire o interferire con la prova.Nel frattempo ilè a lavoro per studiare la soluzione più in linea con lee con l’. In una storia pubblicata sul profilo ufficiale del ministero, ad ogni modo, laha anticipato che, come nel caso delle superiori, daranno “quanto prima tutte le informazioni utili, come ogni anno”. Ciò che bisogna fare ora è dunque dedicarsi interamente alloda viale Trastevere, sede del Ministero, che noi di Skuola.net riporteremo puntualmente sul nostroe sui nostri