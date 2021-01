WhatApp, nuovi termini e privacy: cosa si rischia davvero?

WhatApp cederà davvero i dati a Facebook?

Protezione dei dati: perché in Europa si azzera il rischio di condivisione

Sta facendo molto discutere. La scadenza massima per accettare è fissata all’, limite oltre il quale, coloro che non accettano le nuove condizioni, dovranno rinunciare al suo utilizzo.L’obbligo ad accettare o ad abbandonare WhatApp ha ovviamente suscitato non poche, molte delle quali hanno assuntotanto da suggerire spesso di abbandonare l’App in favore di altre meno “pericolose” per la salvaguardia dei propri dati personali.Guarda anche:Tutti sanno cheincludendola all’interno della sua società. Da quel momento il flusso di dati fra le due App ha suscitato molte perplessità tanto da far intervenireper ordinare in modo corretto la reciproca gestione delle informazioni.Se è indubbiamente vero che il messaggio inviato in questi giorni da WhatApp mira a favorire in modo lecito l’utilizzo dei dati da parte di Facebook e la loro(anch’esse di proprietà di Zuckerberg),Per prima cosa, la società che gestisce l’app di messaggistica in Europa infatti è, diversa dunque da, che invece amministra i dati degli utenti negli altri Paesi.A questa distinzione si accompagna anche quella relativa alle, molto più rigide rispetto al resto del mondo.Il, entrato in vigore dal 2018,A tale proposito, il Sole24Ore chiarisce bene questo nodo essenziale, citando proprio le parole di un portavoce dell’App di messaggistica che ribadisce: “, derivanti dall'aggiornamento dei Termini di servizio e dall'Informativa sulla privacy.allo scopo di consentire a Facebook di utilizzare tali dati per migliorare i propri prodotti o le proprie pubblicità”.A quanto pare, tutti gli utenti europei potranno tirare un respiro di sollievo nel sapere che i loro dati, in mancanza di nuovi accordi (per ora inesistenti), non saranno divulgati con Facebook.