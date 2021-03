Scuola in estate, come potrebbe funzionare

Scuola in estate: come sarà?

I professori volontari per la scuola estiva

Le scuole sono attualmente, per questo al Ministero dell’Istruzione si sta pensando, già da qualche settimana, a unScopriamone di più.Le ipotesi su come sarà la scuola quest’estate si stanno via via concretizzando, ma una cosa sembra ormai sicura:, infatti le lezioni termineranno a metà giugno come previsto.Questo uno dei punti principali subito chiarito dal nuovo ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che ha ribadito più volte comee che eventuali modifiche andrebbero comunque discusse con i rappresentanti delle regioni. Ma allora come sarà la scuola quest’estate?. Quindi, come riportato dal Corriere e segnalato anche da OrizzonteScuola , sembrerebbe che il Ministero dell’Istruzione abbia in mente di istituire un “” da attivare in estate, che possa traghettare gli studentiattraversoorganizzati da ogni scuola per gruppi di studenti. Tutte queste attività, che si potranno svolgere sia al chiuso che all’aperto, come sport, teatro, spettacoli, coding, arte, fotografia, gite, e che serviranno sia daper i ragazzi le cui famiglie non possono permetterselo, sia daper chi ne ha bisogno ed è interessato a seguire corsi di questo tipo, ovviamente tuttoQuindi, assicurato che per i ragazzi questo periodo non sarà obbligatorio, l’altro nodo da sciogliere riguarda i docenti che dovranno lavorare durante il periodo estivo. Anche in questo ambito le ipotesi sul tavolo sembrano essere molteplici, ma, proprio come richiesto dagli alunni. Si tratta ancora di un progetto non del tutto completato, ma che dovrebbe, con la possibile introduzione diper occuparsi di questi laboratori estivi.