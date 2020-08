Didattica digitale integrata, come funzionerà a scuola?

Didattica digitale integrata nelle scuole superiori: tutte le indicazioni per il nuovo anno scolastico

Il piano orario per la didattica digitale integrata in caso di lockdown

• Scuola primaria classi prime: 10 ore settimanali sincrone

• Scuola primaria, tutte le classi tranne le prime: 15 ore settimanali sincrone

• Scuola secondaria di primo grado: 15 ore settimanali sincrone

• Scuola secondaria di secondo grado: 20 ore settimanali sincrone



Le scuole forniranno gli strumenti necessari per la didattica digitale integrata

Per facilitare e coordinare la riapertura di tutti gli ordini e gradi scolastici, ilha recentemente pubblicato sul proprio sitoa cui tutti gli istituti italiani dovranno attenersi, pur conservando ognuno la propria autonomia.Come ribadito più volte dalla stessa Ministra dell’Istruzione Azzolina, il giorno di inizio del nuovo anno scolastico, accolto da molte Regioni, sarà ilCome è facile prevedere, si tratterà di un rientro a scuola insolito per tutte le comunità scolastiche dato che la didattica a distanza che ha caratterizzato gli ultimi mesi del precedente anno scolastico, sarà di nuovo presente nelle attività didattiche degliCome infatti si legge nel documento del Ministero dell’Istruzione, questo tipo di “, è rivolta a tutti gli studenti della, come, nonché, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite nel presente documento”.Per assicurare uno svolgimento corretto ed equilibrato di questo nuovo tipo di metodologia, sarà dunque necessario".Per glie che necessitano di un, sarà invece sempre favorita lanella classe al fine di garantire sia l’interazione fra compagni e docenti, sia una migliore fruibilità del materiale didattico personalizzato.Guarda anche:Nel caso in cui l’ne rendesse necessario il ricorso,dovrà essere estesa a tutte le scuole di ogni ordine e grado, differenziandone però laIl contenuto delle varie lezioni sarà inoltre differenziato in base all’età degli studenti conIn ogni caso, ogni scuola dovrà allegare la programmazione didattica al piano triennale dell’offerta formativa, fornendone inoltre comunicazione dei contenuti a tutti gli studenti e le famiglie coinvolte.Per svolgere le attività previste dalla didattica digitale integrata in tutte le sue forme (lezioni sincrone, asincrone e consultazione del registro elettronico) saranno necessariche consentano l’accesso a tutte le attività didattiche previste.Proprio per garantire un accesso generalizzato alla didattica digitale, le scuole dovranno quindi impegnarsi acon contratto determinato (non beneficiari quindi della Carta del docente a differenza di quelli di ruolo)Per svolgere le attività didattiche digitali sarà inoltre scelta da ogni scuola “, tenendo anche conto delle opportunità di gestione di tale forma di didattica che sono all’interno delle funzionalità del registro elettronico, assicuri un agevole svolgimento dell’attività sincrona anche, possibilmente, attraverso l'oscuramento dell'ambiente circostante e risulti fruibile, qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione”.Clicca qui per leggere il documento ufficiale delle linee guida del Ministero dell’Istruzione