Erasmus obbligatorio alle superiori, la proposta: come potrebbe funzionare?

Il nuovo leader del Partito Democratico,, ha proposto un, riportando al centro del dibattito politico i ragazzi e la scuola. Ma come potrebbe funzionare? Scopriamo insieme quali sono state le sue parole in merito.“Sono sempre stato dell'idea che l'Europa non nascerà veramente se non faremo l'Erasmus obbligatorio per gli studenti.Questo l’incipit delle parole di, appuntamento per la formazione nel mondo della scuola, durante il quale ha partecipato in qualità di presidente dell’Istituto Jacques Delors, come riportato da Fanpage .Il Next Generation Eu - ha dichiarato il Segretario del PD - deve destinare una parte dei soldi per far fare un periodo in un altro Paese europeo. So che quando lo dico i docenti sono terrorizzati da 3 mesi ‘buttati via', ma l'esperienza che un ragazzo fa andando tre mesi all'estero gli farà capire che insieme agli altri Paesi si possono risolvere i problemi”. Ma come potrebbe essere possibile tutto ciò?Ovviamente, riflettendo sulla proposta del neo-segretario PD è normale chiedere se è davvero possibile mettere in pratica un’idea così ambiziosa come quella di un, ebbene è lo stesso Letta a continuare il discorso e a sottolineare come: "La forza di questa proposta è che non deve dipendere dal censo delle famiglie. - Ha iniziato a spiegare Letta, come riportato da Agi - Tutte le famiglie italiane che hanno loro risorse fanno fare esperienze all'estero ai figli. Ma se questo è legato solo alle disponibilità economiche della famiglia, noi facciamo l'opposto dell'ascensore sociale", ha poi aggiunto. "Deve essere il sistema pubblico a fare questo. Ecco perché l'Erasmus deve stare in un progetto europeo con un grande investimento. Se non c'è questo passaggio, ricadiamo nel problema fondamentale, che non è una esperienza per tutti e io credo che debba essere un'esperienza per tutti". In conclusione dell’intervento, con un Tweet sul suo profilo , ile come aprirlo: "A Fiera #Didacta, discutendo con gli insegnanti, lancio la proposta a Bruxelles di un #miniErasmus per tutti gli studenti delle scuole secondarie, pagato con risorse europee di #NextGenerationEU. Sarebbe fantastica per tutti un’esperienza anche breve di studio in un altro paese."