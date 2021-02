Come potrebbe cambiare la scuola con il nuovo ministro Bianchi?

Le idee del Ministro Bianchi per rinnovare la scuola

Innalzare l’obbligo scolastico da 16 a 17 anni

, succeduto ad Azzolina alla guida del MI, ma quali sono le sue idee? Quali saranno i suoi progetti che presumibilmente a breve potremmo vedere in azione? Le risposte a queste domande, come riportato dal Corriere.it , sono contenute nel suo ultimo saggio: Lo specchio della scuola. Scopriamo come potrebbe cambiare la scuola sotto la sua guida.Le novità che Bianchi, il neo ministro dell’Istruzione, vorrebbe introdurre nel mondo della scuola le ha messe proprio lui nero su bianco nel suo saggio, edito da Il Mulino, dove ha cercato dima anche quello dain quanto ex assessore all’Educazione dell’Emilia Romagna. Due sono le idee preponderanti esposte nel libro: da un lato, secondo il suo giudizio, vi èche troppo spesso invece di funzionare da trampolini per il mondo del lavoro si trasformano in anticamere della disoccupazione e dell’emarginazione sociale; dall’altro lato, come già accade nella maggior parte degli altri Paesi europei.Entrambi i due progetti sopra citati sono spalleggiati da un’altra proposta che sta molto a cuore al nuovo ministro Bianchi,, in modo da permettere ai ragazzi di uscire da un percorso scolastico dopo il primo biennio di scuola superiore senza preoccuparsi che non abbiano il cosiddettoInfatti, ad oggi la scuola dell’obbligo termina a 16 anni, e dunque dopo la fine del primo biennio,, per il quale bisogna aver frequentato un corso di almeno tre anni. L’idea di Bianchi sarebbe quindi quella di, passando attraverso dei tirocini formativi in azienda della durata di un anno, chea chi ha smesso la scuola dopo tre anni di, anche in un secondo momento,, ovvero a un corso triennale post secondario ad alta specializzazione in modo da poter raggiungere un