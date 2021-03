Scuole e Covid, quasi 7 milioni di studenti in Dad. Ecco per chi restano aperte, anche in zona rossa

Anche le scuole dell'infanzia e le primarie chiudono

Con il netto aumento delle regioni 'rosse' – che con la nuova Ordinanza del ministro della Salute salgono a dieci (più la Provincia di Trento) – va aggiornato anche il. Laddove le misure di contenimento del virus sono più stringenti, infatti, tutti gli studenti di ogni ordine e grado tornano (salvo casi specifici) in Dad al 100%.Così,– 6,9 milioni su un totale di 8,5 milioni -. Numeri che non si toccavano dal lockdown di marzo 2020. A stimarlo è il consueto monitoraggio effettuato dal portale Tuttoscuola, sulla base dei dati forniti dalla Fondazione Gimbe.Leggi anche:Entrando nel dettaglio dei vari livelli scolastici, a seguire le lezioni solo 'a distanza' saranno:(circa 800 mila in più rispetto a sette giorni fa),(in entrambi i casi con un incremento di 200 mila unita in una settimana). A far schizzare il numero sono soprattutto i cambi di colore di Lazio, Veneto e Piemonte.Alla fine sono. Le uniche con la scuola(recuperata per ora dal TAR),che, essendo in zona bianca, è la sola che avrà praticamente tutti gli studenti in presenza. Con la solita indicazione, per gli studenti delle superiori, della presenza al massimo tra il 50% e il 75% delle ore previste dal calendario. Nel calcolo, però, si è anche tenuto conto della chiusura totale delle scuole in singoli comuni di alcune regioni che sono in zona arancione (come in Sicilia, Toscana, Umbria).Numeri chese, a fronte di una crescita dei contagi registrata nei prossimi giorni, alcuni Governatori delle Regioni ancora in 'arancione' dovessero applicare quanto previsto dall', che. In quel caso, infatti,. Ma il meccanismo non è automatico: ad esempio, Toscana e Liguria, pur avendo un indice superiore a tale soglia già dalla scorsa settimana, per ora mantengono più della metà degli studenti in classe.Le regioni più interessate dalla chiusura totale e con quantità notevoli di ragazzi a casa sono la(1,4 milioni di alunni in DAD), la(945 mila), il(821 mila), il(680 mila), l’(620 mila), la(585 mila), il(573 mila). Con un quadro molto disomogeneo sul territorio, visto che, con il Centro che si attesta sulla media nazionale di 8 su 10. Particolarmente pesante la situazione nel Nord est, dove andranno a scuola solo i bambini dell’infanzia e primaria della provincia di Bolzano: a casa tutti gli altri, il 97,3%. Scenario opposto nelle Isole maggiori (Sicilia e Sardegna), dove l’83% degli alunni potrà ancora andare a scuola.Esistono comunque delle, che potrebbero consentire a qualche alunno in più di continuare a sedere al proprio banco. È il caso degli, ai quali, a patto che l’istituto si organizzi in tal senso. Opportunità che, secondo unnelle scorse settimane, hanno effettivamente colto parecchie scuole costrette alle chiusure: tra i 3500 studenti delle superiori (in Dad al 100%) interpellati,per gli iscritti che necessitavano di svolgere attività in presenza.Non solo, una nota operativa del ministero dell'Istruzione emanata il 12 marzo, ha previsto anche che per rendere effettivo il principio di inclusione le scuole possono valutare di “– secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito – con i quali gli studenti BES possano continuare a sperimentare l’adeguata relazione nel gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola”. Permettendo, di fatto, a tutta (o quasi) la classe di essere comunque in presenza.Lo stesso si può dire, come già sta avvenendo da inizio anno, di. Anche per loro, perciò, la nota ministeriale salva “la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso dei laboratori”. Q. Sempre secondo lo stesso monitoraggio di Skuola.net, solamente il 50% degli alunni delle superiori costretti a casa dalle chiusure ha potuto andare a scuola per attività del genere. L'altra metà, pur avendo nel programma lezioni 'pratiche' da svolgere necessariamente in presenza, è dovuta rimanere a casa.Niente da fare, almeno per ora, per idei cosiddetti, per i qualise i genitori sono impegnati per ragioni di servizio. Proprio su questo tema negli scorsi giorni si è sollevato un acceso dibattito e, da più parti, stanno spingendo per una soluzione in senso positivo. Probabile, dunque, che a breve anche loro vengano inclusi nell’elenco dei soggetti per i quali le scuole non chiudono, riportando un discreto ulteriore numero di alunni in classe.