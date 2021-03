Scuola a giugno: per Bianchi non basta per recuperare

Non si recupererà a giugno: le parole del ministro Bianchi

fino a fine giugno? No, grazie. “Il problema degli apprendimenti non si risolve negli ultimi 20 giorni”. Ha detto così il neo ministro dell’Istruzionea proposito della possibilità didopo il difficile periodo di confutando le stesse parole del presidente del ConsiglioCiò che più interessa in questo momento, infatti, è l’organizzazione dele il problema delle. Ecco tutte le decisioni in merito.. È questo quanto trasmesso dal titolare di Viale Trastevere in un intervento aa proposito del recupero degli apprendimenti dopo il lungo periodo didi cui la scuola continua ad essere protagonista. L’obiettivo proposto dal Ministero al momento è nuovamente laper garantire la normalità perduta a docenti e studenti. Le sue parole riportate dal Fatto Quotidiano : “Sono assolutamente convinto che serva riprendere la scuola in presenza, a partire dalle aree periferiche, ma c’è un ruolo rilevante delle Autonomie, il calendario lo fanno le Regioni”. Da qui la decisione sull’ipotesi lanciata dal presidente del Consiglio durante le consultazioni: “Il problema degli apprendimenti non si risolve negli ultimi 20 giorni di giugno”. Da Viale Trastevere inizieranno dunque presto i lavori per la definizione del nuovo anno scolastico e delle relative misure per garantire il ritorno in presenza e per: “Dobbiamo riportare i più piccoli in presenza e soprattutto lavorare in vista del prossimo anno scolastico, dobbiamo andare a un innalzamento della qualità dell’offerta didattica complessiva, spero di avere risorse per interventi sostanziali per garantire un ponte in vista del prossimo anno scolastico”.Guarda il video conNel corso del suo intervento ha anche esplicitato leal rientro in presenza nel nuovo anno scolastico, che potrebbe anche essere fissato per il. Per iniziare ha stilato con i diversi sindacati scolastici un “” che vede la scuola come appannaggio di tutti e comee dell’, soprattutto dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19: “Abbiamo di fronte un obbligo: fare in modo che la scuola torni ad essere il centro del Paese, un centro dinamico, un motore di sviluppo per uscire dalla pandemia, ma anche dalla stagnazione”. Altro punto su cui bisognerà lavorare riguarda infine le, il cui numero si aggira sullenel 2021.