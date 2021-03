Dad con internet lento: il sindaco lascia la sua poltrona a una tredicenne

Internet lento, il sindaco mette a disposizione il suo ufficio

Dad senza internet: i continui disagi delle province

, e, soprattutto in periodi di lockdown, o semi-lockdown come questo, nel quale sono molte le persone e gli studenti costretti a casa, è sempre più evidente questo problema infrastrutturale. E proprio questo disagio ha portato, nel municipio di Val di Zoldo.Ma scopriamone di più.In mezzo a fogli, fascicoli e documenti del comune di Val di Zoldo si è ricavata uno spazio per i suoi effetti personali la giovane Chiara, 13 anni, che ha quindi portato con sé astuccio, quaderno ad anelli, agenda e zaino, ovviamente. Così da poter. A casa sua, infatti,a causa di un guasto alla linea telefonica, situazione ancora non risolta. Quindi, ieri mattina, come riportato da IlGazzettino , il sindaco Camillo De Pellegrindove potrà rimanere per svolgere le ore di lezione a distanza “fino a quando non sarà risolto il problema” di internet. Dunque il primo cittadino, nel frattempo, si è trasferito in un’altra stanza del municipio.A breve saranno benche la linea telefonica della famiglia Bellinaso, la famiglia di Chiara, è interrotta. E con il passaggio del Veneto in zona rossa la Dad è al 100%. “Quando sono venuti mi hanno detto che la linea è saltata fino a Dozza, 3 chilometri più in basso” ha spiegato il padre di Chiara a IlGazzettino.; ma il problema attualmente rimane.