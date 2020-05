Ritorno in classe a settembre: ci saranno le mascherine?

Distanziamento sociale: si studia per il ritorno tra i banchi a settembre

Didattica a distanza anche a settembre?

Ormai non c’è più dubbio:. Infatti per l’anno scolastico 2019/2020 il Governoda parte degli studenti, che quindi concluderanno il loro anno scolastico tramite le lezioni a distanza. Tuttavia, per colpa dell’emergenza Coronavirus ancora in atto, e dell’incertezza su ciò che potrebbe accadere nei prossimi mesi,: a provare a dare una nuova lettura di come potrebbe essere il futuro a scuola ci ha pensato il, tramite uno studio che cerca di rispondere a come si potrebbero immaginare gli istituti scolastici a settembre 2020.Ovviamente lo studio presentato dal Politecnico di Torino si basa sulle evidenze scientifiche e sui dati maturati finora, dunque il ritorno in classe, tuttavia ci sono delleche meritano di essere prese in considerazione. Come ad esempio quella, come le ormai famose: ovviamente è difficile, inoltre queste protezioni andrebbero, quindi sorgono moltein merito. È stata la stessaad intervenire in merito più volte, qualche settimana fa, dichiarando chesul volto di studenti e professori. Tuttavia il documento del Politecnico di TorinoAltro elemento dibattuto è, che a causa dellee del poco spazio potrebbe, costringendo gli istituti o a impegnare parte del loro spazio all’aperto per costruire dei, così da avere più spazio. Infatti allo stato attuale delle cose, in moltissime classe delle scuole italiane si verifica, che a volte supera addirittura. A questo proposito il Politecnico di Torino suggerisce nel suo studio di. Ma in che modo potrebbe essere possibile questo dimezzamento degli studenti?Per far sì che le classi in presenza non superino i 10/15 alunni totali ci sono diverse strade: quella di, in modo dagli alunni in eccesso in nuove classi create ad hoc, oppure, un metodo forse più facile, quello che prevede, almeno per una prima fase di rientro a scuola,. Ovvero la suddivisione degli studenti, in modo da assicurare in ogni situazione il distanziamento sociale minimo,. Senza contare poi che in molti istituti, come quelli a indirizzo coreutico, professionale, tecnico,, è quindi necessario, più che in altre strutture organizzare,