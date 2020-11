Le scuole riapriranno? Azzolina e Comitato Tecnico Scientifico per il sì

La lettera della Ministra Azzolina agli studenti

Il parere del Comitato Tecnico Scientifico sulle scuole chiuse

La Ministra Azzolina in linea con le parole di Miozzo

Il ritorno alla, ma quanto durerà ancora?, sembrerebbe: infatti sia, Lucia Azzolina, sia: scopriamo le ultime dichiarazioni in merito e come potrebbe svilupparsi la situazione nelle scuole.Oggi, 17 novembre 2020,, nel momento in cui, la Ministra dell'Istruzione Azzolina ha deciso di scrivere una lettera proprio agli studenti di tutta Italia, pubblicata dal quotidiano LaStampa.it . "In tanti mi avete scritto. Sui social, attraverso i media, anche sulle pagine di questo quotidiano. Mi avete raccontato preoccupazioni e dubbi. Ma anche la voglia che avete di ritornare presto, tutti, nelle vostre aule. - scrive la Ministra - Io vi capisco.- E continua - Viviamo giorni in cui servono pazienza e responsabilità: siamo dentro una pandemia che è tornata a colpirci con forza. Ma dobbiamo fare delle scelte, come comunità. Pesando bene rischi e conseguenze di queste scelte. Penso alla scuola, ovviamente." Dopodiché la Ministra, che stanno, e quindi conclude scrivendo: "Lo dico anche io senza giri di parole: non dovete essere voi a pagare il prezzo più alto di questa emergenza. È a voi studenti che il Paese deve dare, ora, la massima priorità." Dunque sembrerebbe che le scuole potrebbero non rimanere chiuse ancora a lungo.Il dottor, è stato recentemente intervistato dal Corriere della Sera , e nell'intervista. Infatti ha affermato che: "Molti politici hanno scelto di sacrificare la scuola come segnale di efficiente reazione in risposta all'emergenza. Banalizzo e sintetizzo questioni drammaticamente serie, ma ho la percezione che la tradizionale cultura di disprezzo del bene primario che è la scuola e la formazione dei nostri giovani si traduca bene nelle reazioni di molti improvvisati politici del nostro disgraziato Paese". Una riflessione seguita poialla quale il Dottor Miozzo replica con un esempio calzante: "Rispondo con il messaggio del governo inglese che annunciando il lockdown totale ha lasciato aperte le scuole: Essere a scuola è vitale per l'istruzione dei bambini e per il loro benessere. Il tempo trascorso fuori dalla scuola è dannoso per lo sviluppo cognitivo e accademico dei bambini, in particolare per i bambini svantaggiati. Questo impatto può influenzare sia gli attuali livelli di istruzione sia la futura capacità di apprendimento dei bambini".Dunque, in seguito all'intervista del dottor Miozzo al Corriere.it,, condividendo, come quello: "Per la stragrande maggioranza dei bambini, i vantaggi di tornare in classe superano di gran lunga il basso rischio di ammalarsi di coronavirus e le scuole possono intervenire per ridurre ulteriormente i rischi. La scuola è comunque un ambiente protetto, controllato, dove insegnanti e personale obbligano i ragazzi al rispetto di severe regole comportamentali e dove oltre l'obbligo c'è il momento educativo, pedagogico…" E quindi: "Come Cts abbiamo raccomandato di prevedere un ritorno alla scuola in presenza prima possibile per tutti i ragazzi, senza distinzione."