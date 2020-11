Il Collegio 5, quarta puntata: quando va in onda, come vederla e anticipazioni

Quarta puntata Il Collegio 5: giorno, orario e canale

Il Collegio 5, anticipazioni quarta puntata

Il Collegio 5, riassunto delle puntate precedenti

Ormaiè entrato nel vivo: infatti, a breve, andrà in onda. I protagonisti di questa edizione, i collegiali che sono stati catapultati negli anni ‘90, vivono le loro avventure all’interno dell’istituto, dove il tempo si è fermato a quasi 30 anni fa.I ragazzi si sono così trovati davanti una bella sfida: hanno dovuto rinunciare allo smartphone e alla tecnologia a cui sono abituati per scoprire mode, lifestyle, grandi avvenimenti e classici della musica di quegli anni.: anche i programmi Tv erano ben diversi da quelli di adesso! Un esempio? Nella puntata precedente è andato in scena un karaoke - sulla scia della famosa trasmissione che ha portato Fiorello alla ribalta - che ha coinvolto tutti, dalla classe ai docenti. Ma? Entriamo nel dettaglio, ripassando le vicende già viste e indagando su cosa ci aspetterà in questa nuova puntata.Anche se siamo arrivati ormai a metà del programma, è bene ricordare che, e non farà eccezioneQuesta quinta edizione deconta in tutto otto puntate: l’ultima puntata dovrebbe quindi andare in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, martedì 15 dicembre.Martedì 17 novembre, sempre alle 21:20, è possibilenella sezione Canali Tv > Dirette . Chi dovesse perdersi l’appuntamento del martedì sera, potrà vedere la quarta puntata, on demand, nella sezione dedicata a Il Collegio , insieme a tanti altri video e contenuti imperdibili.Lasi preannuncia ricca di avvenimenti e suspence. Dopo una settimana di presidenza della professoressa Petolicchio vedremo, in primis,. Sarà proprio lui ad annunciare alla classe; soltanto chi avrà raggiunto la sufficienza potrà proseguire i suoi studi nell’Istituto “Regina Margherita” di Anagni. Inoltre, più di un’espulsione potrebbe destabilizzare gli equilibri della classe: Simone e Marco, i due collegiali più pestiferi, dovranno dire addio a Il Collegio 5? Un indizio potrebbe essereMa dove eravamo rimasti? “Ripassiamo” le avventure dei collegiali nelle prime settimane di scuola.Dopo aver fatto un vero e proprio, i ragazzi hanno affrontato i temuti test di ingresso: a non passarli e a dover lasciare subito il collegio sono stati, a causa soprattutto del loro comportamento indisciplinato. Una volta formata la classe, sono iniziate le lezioni e sono nate le prime amicizie, anche se, fin dall’inizio, si è dimostrato piuttosto difficile. I ragazzi, infatti, sono piuttosto “scatenati” e sia il professorche la professoressasono stati costretti a riprenderli spesso.All’inizio della seconda settimana entra in scena un nuovo alunno:, 16enne della provincia di Pisa, che subito si dimostra un vero e proprio “casinista”. Dopo ilche, tra pianti e suppliche, ha lasciato indenne solo Luna, le lezioni sono proseguite non senza problemi. Il culmine, però, si tocca quando i ragazzi decidono di mettere scompiglio neldurante le ore notturne,che è costata loro cara: il Preside infatti ha sottoposto tutti - eccetto Alessandro G. - a un. Ma i collegiali hanno deciso di ribellarsi e di: una scelta che ha reso ancora più tesi i rapporti con i docenti...Per questo,inizia con un’espulsione inaspettata: Aurora è costretta, dopo un battibecco col, a lasciare il collegio. Ma la vera novità è, a causa di una momentanea. Questa temporanea “sostituzione” ha dato del filo da torcere ai nostri ragazzi. Infatti nessuna marachella è passata inosservata agli occhi attenti della professoressa Petolicchio, che ha messo, i due collegiali più indisciplinati. Ad aiutarla nel compito, i due neo eletti, che hanno avuto l’incarico di mediare tra le richieste della classe e quelle dei professori. Purtroppo, però,non hanno proprio voluto smettere di essere tanto esuberanti e, al ritorno in collegio del Preside, sembra possano rischiare grosso… Se vuoi sapere per filo e per segno tutto quello che è successo nella terza puntata de Il Collegio, clicca qui