Didattica a distanza: situazione problematica per 117mila studenti con disabilità

Alunni con disabilità: disagi in dad

Docenti di sostegno: com'è la loro situazione?

Le possibili soluzioni

Con l'ultimola Didattica a distanza è tornata protagonista. Su tutto il territorio italiano, a prescindere dal 'colore' delle regioni, gli studenti delle scuole superiori sono di nuovo costretti - tranne rare eccezioni - a seguire il 100% delle lezioni da casa; a cui si aggiungono nelle regioni 'rosse' anche i ragazzi della seconda e terza media.In questo contesto, c'è una categoria che potrebbe soffrire particolarmente questa situazione: sono. Secondo le stime del portale specializzato Tuttoscuola, con l'ingresso di Toscana, Calabria e Campania nell'elenco delle regioni con le maggiori restrizioni,(il 43,7% del totale,). Ma il vero problema,, è l'per mancanza di tecnologia o di qualcuno (docente o famigliare) che li affianchi durante la giornata. Visto che, sempre secondo l'indagine di Tuttoscuola, sono solo 74mila i docenti di sostegno che possono seguirli a distanza.Se poi si aggiunge il fatto che, in alcune regioni - come la Campania o la Calabria - i governatori hanno disposto la chiusura totale degli istituti (a tutti i livelli) la situazione si aggrava ulteriormente: la ricerca stima che, proprio in Campania, più di 14.500 piccoli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell’infanzia e primaria sono quasi del tutto esclusi dall’utilizzo dei device che li possono tenere collegati con il mondo esterno e con i loro insegnanti. E sempre la, per le ragioni appena elencate, è anche, seguita dalla: queste due regioni, con oltre 50 mila alunni con disabilità complessivi, raggiungono quasi la metà dei ragazzi in contatto con la loro scuola tramite computer o tablet.: qui metà degli studenti disabili (quasi 8mila su circa 15mila) studiano in classi per le quali è stata disposta la didattica a distanza., invece, le scuole sono completamente chiuse e. Per capire come il Dpcm influenzi il dato basta osservare le percentuali delle zone 'gialle' (dove asili, elementari e medie sono aperti), nettamente inferiore: in Veneto i disabili in DaD sono il 23,7% del totale, nel Lazio il 27,3%. Anche se non si può generalizzare, visto che il quadro è molto differenziato tra le varie aree del Paese.Come anticipato, il fatto che gli alunni con disabilità non possano andare a scuola in molti casi li esclude senza appello dalla didattica. La carenza di docenti è evidente: proseguendo nell'analisi di Tuttoscuola,; oltrenelle scuole statali. In Campania, per effetto dell’ordinanza De Luca,; un po' meglio, ma non troppo, in Piemonte invece sono 5.701; in Calabria, dopo lo stop generale alla didattica in presenza sono saliti a 6.827. Anche se il dato più rilevante riguarda la proporzione tra insegnanti e alunni: ovunqueIn realtà. L’ultimo Dpcm, infatti, ha previsto la(e per quelli che devono utilizzare i laboratori) "in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali". C’è, però, chi ha visto in questo, abolite dalla legge 517 del 1977 proprio con l’obiettivo di realizzare la piena integrazione di tali alunni nelle classi ordinarie. Per questo ilhaanche, ove possibile,, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantementeper lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua". Una soluzione di incerta applicazione(con quali insegnanti? Soltanto con quelli di sostegno che comunque non possono assicurare la totale copertura oraria?), criticata dalla Confad (Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità), favorevole invece a una terza strada: le