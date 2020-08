Scuola: trasporti e mascherine, la posizione del Comitato Tecnico Scientifico

Trasporti: come arrivare a scuola in sicurezza

La riapertura delle scuole, fissata per settembre,, e non solo, soprattutto in vista del nuovo aumento dei contagi da Covid-19 che il rientro dalle vacanze sta facendo emergere in tutta Italia. Ecco che quindiin questi giorni.Scopriamo quindi le nuove posizioni adottate proprio dal Comitato.Per quanto riguarda iil coordinatore del Cts Agostino Miozzo alla Commissione Istruzione della Camera ha dichiarato che “Se si vuole riempire lo scuolabus deve essere ben predisposto unSe invece il tragitto è più lungo sarà necessario attenersi alle indicazioni date:o dispositivi di distanziamento tra le teste dei passeggeri, laSempre per quanto riguarda i trasporti Miozzo ha precisato "Sul trasporto pubblico locale abbiamo dato alcune indicazioni che stiamo formalizzando:disinfettanti a bordo dei mezzi di trasporto, sollecitazione all'uso della app Immuni". Naturalmente, su tutti i mezzi pubblici,La vera questione rimane sull’uso delle mascherine durante le lezioni:? Ebbene, come riportato dal Corriere.it , il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo ha chiarito che «al banco se c’è la distanza di un metro gli studenti possono togliere la mascherina». Ma quali mascherine saranno quelle giuste da mettere nello zaino? Per gli esperti del ministero della Salute, mentre, portate da casa, a meno che non siano alle prese con attività laboratoriali perché in quel caso sono equiparati a dei lavoratori. Sempre sulle mascherine Miozzo ha precisato che non c’è “nulla di granitico”. "Tra due settimane – ha continuato - vedremo come èdovranno essere prese ma siamo convinti questo non succederà; ci saranno se necessari dei lockdown locali, quello totale è memoria del passato, non dovremo piu' immaginarlo". Ha poi aggiunto che ilper vedere "se compatibili con il lavoro" senza che ci siano margini di rischio e ha ricordato che la struttura del Commissario Arcuri fornirà 10 milioni di mascherine alle scuoleDopo il vertice tra i governatori e il Governo,, come affermato dal Presidente della Liguria, che ha ribadito a caldo, dopo la seduta con il Governo,: “Io non ce lo tengo al banco per 5 ore un alunno con la mascherina sul viso; dico sì invece alla protezione per tutti all’ingresso e negli altri momenti di comunità.” O ancora, il Governatore Zaia ha chiarito il suo punto di vista, affermando che: “Confidiamo resti in vigore l’ordinanza regionale che consente la piena capienza”. “Dal confronto tra governo e Regioni, emerge che alcune nostre indicazioni stanno trovando consenso, come l’utilizzo dei termoscanner da parte delle scuole che lo vogliano”, dice in aggiunta Lucia Fortini, assessore all’Istruzione della Campania. Non mancano infine le proposte, come quella che viene dalla Puglia: “Noi siamo per la ricostituzione di un sistema sanitario scolastico — dice il governatore della Puglia, Michele Emiliano —. "Serve un accordo col Governo, ma penso già ad un operatore sanitario in ogni istituto”. Ma se permangono le preoccupazioni su aule e trasporti, almeno c’è l’accordo sul documento che contiene le. La Conferenza delle Regioni, infatti, domani darà il via libera definitivo al documento.