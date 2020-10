Sciopero trasporti 23 ottobre, orari delle città principali

Sciopero 23 ottobre dei trasporti: gli orari di Roma

Sciopero trasporti 23 ottobre 2020: gli orari di Milano

Orari di Firenze per lo sciopero dei trasporti del 23 ottobre

dalle 06.00 alle 9.00. Saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai capolinea fino alle ore 08.59

dalle 12.00 alle 15.00. Saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai capolinea fino alle ore 14.59

Trasporti: sciopero del 23 ottobre 2020 a Napoli

Bologna: fasce di garanzia per lo sciopero dei trasporti del 23 ottobre

È ormai ufficiale:che vedrà coinvolti moltissimi settore, dal mondo dellaa quello dei. In questi giorni già difficili a livello di spostamenti all’interno delle principali città italiane, e non solo,. Scopriamo quindi gli orari della protesta e le ore di garanzia per quanto riguarda le città diRicordiamo che, coinvolgendo il settore dei trasporti pubblico e privato. Si fermano anche gli, con uno stop che va dalle 00.01 del 23 ottobre alla mezzanotte del 24 ottobre. Quindi anche i mezzi nella Capitale. Infatti, come riportato da Roma Today , e secondo quanto reso noto anche daa Roma l'agitazione interesserà. Il servizio sarà comunque: queste le due fasce di garanzia prestabilite e che dovrebbero essere rispettate.Per quanto riguarda invece la città di Milano, come riportato da Milanoweekend , i dipendentirappresentati dal Cub si uniscono allo sciopero di venerdì 23 ottobre, con possibiliTuttavia la possibile assenza di corse di superficieInvece per il personale della metropolitana l’agitazione è prevista. È bene segnalare poi che anche ledelle corse dei bus. Nonostante ciò saranno comunque. Infine l’agitazione del personale dellaè invece prevista dalle oreDiverso il discorso per quanto riguarda la città di, i cui dipendenti dei mezzi pubblici hanno annunciatoall’interno della giornata di sciopero:Ulteriormente diversa è la situazione della città di Napoli, nella quale, come riportato da Napolitoday (azienda metropolitana di mobilità) aderirà allo sciopero, per cui gli autobus saranno. Tuttavia il servizio sarà ripristinato per poter permettere ai cittadini di circolareConcludiamo quindi con un aggiornamento sulla città di Bologna, in cui lo sciopero, indetto da. La prima sigla, come riportato da Bolognatoday , ha indetto una astensione dal lavoro per tutta la giornata del 23 ottobre 2020, mentre la seconda si limiterà a quattro ore. Il primo, mentre il secondo avrà luogo