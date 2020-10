I 7 divieti più assurdi della scuola ai tempi del Coronavirus

1. La quarantena di 4 giorni per i compiti

2. Niente sudore nell’ora di educazione fisica

3. Le penne si possono raccogliere solo con gel e mascherine

4. No armadietti nelle aree comuni

5. Compiti in classe solo per prenotazione

6. Pranzo last minute

7. Giacche e cappotti in buste sigillate

A poco più di un mese dall’avvio del nuovo anno scolastico, molte scuole oltre a seguire in modo dettagliato le norme imposte dal CTS, hanno adottato in autonomia ulteriori, sempre con lo scopo di contrastare il rischio di contagi. A darne notizia è il quotidiano La Repubblica che, pur sottolineando l’assoluta necessità di adottare regole di contenimento dei contagi all’interno degli istituti scolastici, ha raggruppato svariati provvedimenti che potremmo definire un po’ bizzarri in vigore in alcune scuole nei pressi della Capitale.Scopriamoli insieme!Guarda anche:Come si correggono i compiti in classe ai tempi del Covid-19? La soluzione scelta dall’Istituto comprensivo Giovanni Cena di Cerveteri, è quella di. Per facilitare il lavoro dei docenti è stato infatti richiesto alle famiglie di comprare quaderni con anelli in modo da estrarre solo le pagine utili alla correzione. Trascorsi il numero dei giorni stabilito, i docenti possono prendere i fogli per poterli correggere,. Al termine di questa “” , gli alunni possono finalmente ricevere i compiti corretti.Il sudore può essere uno dei veicoli di trasmissione del virus? Nel dubbio, il Liceo scientifico Nomentano ha vietato agli studenti di sudare nell’ora di educazione fisica. La testimonianza di questo insolito divieto è arrivata direttamente da una studentessa: “, perché è ritenuto pericoloso. Così il professore di Scienze Motorie deve insegnare ginnastica, ma senza farci muovere troppo”. Una bella sfida per i ragazzi e soprattutto per il docente!In una scuola media di Trastevere, nel cuore della città di Roma,. Una volta raccolta la penna poi, sarà tenuto di nuovo ad igienizzarsi le mani. Il padre di uno degli studenti a cui sono state imposte queste regole commenta il provvedimento con ironia e scetticismo, affermando che “il risultato è che resta tutto a terra. In classe ci sono tappeti di gomme e matite”.In una scuola media del quartiere romano Prenestino,nonostante le famiglie ne abbiano pagato il noleggio. In base a quanto riferisce un genitore infatti, agli studenti è vietato l'utilizzo degli armadietti poiché sono collocati in spazi comuni in cui non possono accedere.Nel liceo Socrate di Roma, nello storico quartiere della Garbatella, per poter svolgereè necessariagli unici che, a differenza di quelli monoposto, diventati i protagonisti di questo insolito anno scolastico, riescono a contenere ile il materiale per svolgere il compito in casse. Al Socrate insomma, c’è un aula dedicata ai tanto temuti compiti in classe.Nell’Istituto comprensivo Sant’Orsola, nei pressi di piazza Bologna, per arginare il rischio di contrarre il virus nelle mense, la dirigente ha predisposto, introducendo iche non sempre sono graditi dai bambini. Agli alunni quindi non resta che tenere d’occhio l’orologio!I cappotti trasmettono il Covid? A questa domanda hanno già risposto gli esperti e proprio qualche giorno fa dal Ministero hanno precisato che è possibile portare i cappotti in classe. Nonostante questo, però, in una scuola primaria in zona Tuscolana, è stato deciso cheper tutta la permanenza giornaliera a scuola.