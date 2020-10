Nuovo dpcm 18 ottobre: tutte le misure e testo completo

Dpcm del 18 ottobre: le nuove disposizioni e il testo completo

Bar e ristorazione

Scuola e università

Sport, palestre e piscine

Cinema, teatri e sale gioco

Congressi e riunioni

App Immuni

Esami di scuola guida

Fonte foto: Presidenza del Consiglio dei MinistriL’non si è ancora arrestata e dopo l’aumento deida Covid-19 il Presidente del Consiglio dei Ministri,, ha deciso di emanare uncon nuove e importanti misure da rispettare. Dallenel settore della ristorazione a possibilia discrezione dei sindaci, dalagli sport di squadra dilettantistici alleper il sistema scolastico.Ecco tutte leintrodotte con il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e come visualizzare i testi completi.Dopo la proroga dello stato di emergenza ale l’introduzione dell’ obbligo dell’uso della mascherina anche negli ambienti all’aperto , dal Presidente del Consiglio dei Ministri è arrivato un nuovo DPCM con altre importanti disposizioni da rispettare per evitare la diffusione del virus. Contrariamente a quanto vociferato negli scorsi giorni, non ci sarà un nuovoma sono stati introdotti dei limiti in diversi settori. Importanti, inoltre, saranno leprese dai singoli sindaci italiani: potranno introdurre dei coprifuochi locali in base alla. Intanto ecco tutte le misure da rispettare fino al 13 novembre.Secondo il nuovo DPCM, tutte le(bar, ristoranti, pub e pasticcerie) devono abbassare le saracinesche aper poter riaprirle non prima delle 5.00 di mattina. Gli esercenti hanno l’obbligo di esporre all’ingresso del locale unammesse all'interno. La somministrazione in piedi all’esterno o al bancone è consentitae potranno consumare. Ricordiamo che il numero massimo per tavolo è di. Per quanto riguarda le consegne a, quest’ultime possono essere fatte fino alle 24.00 nel rispetto delle. Lo stesso ragionamento va fatto per l’: è consentito fino alle 24.00 ma vigerà il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.Novità anche per glie per gli. Il nuovo DPCM prevede unadegli ingressi e delle uscite delle scuole, favorendo la possibilità di introdurree disponendo l’. Il triennio delle superiori, inoltre, potrebbe fare un significativo ricorso alla. Nel DPCM si legge infatti, : “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione della didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza”. Gli organi collegiali, infine, non potranno più essere in presenza ma solo in. Anche per ilè consigliato procedere con la didattica a distanza.Come già anticipato dallo scorso DPCM, sono consentiti glie leriguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal, Comitato olimpico nazionale italiano, e dal, Comitato italiano paralimpico. Per la partecipazione del pubblico, rimane una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di. Come sempre deve essere garantito il distanziamento sociale di almeno un metro tra un tifoso e l’altro ed è obbligatoria la misurazione della febbre all’ingresso. Il nuovo DPCM vieta inoltre qualsiasi sport di contatto e quellie consente ancora l’attività sportiva di base e l’attività motoria in palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati. Si precisa, inoltre, che è consentita l’attività sportiva e motoria all'aperto, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza.Secondo il nuovo DPCM, ie ipossono rimanere aperti con il numero massimo di 1000 partecipanti per spettacoli all’aperto e 200 per quelli al chiuso. Per quanto riguarda le, queste ultime sono consentite dalle 8.00 alle 21.00 a patto che le Regioni e le Province autonomela compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica.Sono sospese tutte leche non siano svolte in modalità a distanza e sono sospese tutte le fiere e le sagre locali,Anche nel nuovo DPCM si invita a scaricare l’app“al fine di rendere più efficace il contact tracing”. Inoltre, “è fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività”.Fino al 13 novembre è disposta la