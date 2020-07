Scuola a settembre, test e mascherine: le novità della bozza di accordo con i sindacati

Test sierologici e tamponi a tutta la comunità scolastica

Mascherine, termometri e non solo: nelle scuole arriva anche il medico!

Cosa succede in caso di contagio in una classe?

Dopo la firma dell’ordinanza della Ministra dell’Istruzione Azzolina, non ci sono più dubbi, illa maggior parte delle Regioni italiane riapriranno le proprie porte agli studenti per dare inizio al nuovo anno scolastico.Negli ultimi giorni sono emerse indiscrezioni su come si tornerà a scuola in base alla bozza in accordo con i sindacati del protocollo di sicurezza su cui si deciderà nel corso del prossimo mese.Mentre proseguono i lavori per organizzare il rientro, è probabile che a settembresaranno sottoposti aper garantire un avvio sicuro dell’anno scolastico. Per gliinvece si ricorrerà asomministrati periodicamente. Questo almeno è quanto si legge nellache stabilisce anche precise modalità di svolgimento dei test sierologici che saranno somministrati gratuitamente e su base volontaria.Secondo le stime, tra docenti e personale scolastico, a settembreda effettuare ammonta adGuarda anche:La misura preventiva rappresentata dai test sierologici non basta certo per garantire sicurezza nel tempo. L’uso delle, divenuto obbligatorio in ogni ambiente pubblico, sarà probabilmente esteso anche all’interno degli edifici scolastici, e, almeno per il momento, sia per tutto il personale scolastico sia per gli studenti.Inoltre, ogni giorno all’ingresso a scuola, imisureranno a tutto il personale lache non dovrà superare i, altrimenti non si potrà entrare a scuola.Ogni scuola dovrà inoltre dotarsi di apposita, probabilmente suddivisi per, in modo da evitare assembramenti dentro e fuori dagli istituti.Accanto all’uso obbligatorio delle mascherine e alla disponibilità diffusa dinei diversi spazi didattici, sembra che a settembre ad ogni scuola sarà assegnato ancheappartenente allaIl Ministero dell’Istruzione e i sindacati stanno lavorando anche per stilarein caso di contagio di un membro della classe, proprio per. Al momento non ci sono ancora disposizioni chiare ma secondo le dichiarazioni rilasciate dalla Ministra Azzolina a La Stampa, sembra che la procedura da seguire sarà la medesima che è stata applicata agli Esami di Stato da poco conclusi: probabilmente si procederà conrivolti a tutta la classe che per un certo periodo di tempo potrà continuare le lezioni da casa attraverso la