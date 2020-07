Ritorno scuola a settembre, come cambiano gli orari?

Rimodulazione dell’orario nella scuola dell’infanzia

Quale sarà lo scenario che attenderà tutte le comunità scolastiche a settembre? Tra le tante ipotesi che in questi mesi sono state avanzate, rimangono valide e attuabili quelle che riguardanonelle scuole di ogni ordine e grado.A quanto pare infatti, dopo l’arrivo ormai prossimo nelle scuole dei, le comunità scolastiche dovranno probabilmente abituarsi anche ad un’altra grande rivoluzione che riguarda una, come riporta un articolo de Il Corriere.it , soluzione pensata proprio per evitare il rischio di assembramenti.Attualmente nellail quadro orario settimanale si compone di(dal lunedì al venerdì). Ogni sezione è assegnata a due docenti, ognuno dei quali ha 25 ore di presenza di cui 10 in compresenza condivise con l’altro. Cosa potrebbe cambiare da settembre? Se le ore venisserociascuna, iper rispettare le 25 ore totali, salirebbero aAnche l’orario di entrata inoltre, sebbene goda già di ampia flessibilità (in molti casi anche di 90 minuti), potrebbe subire alcune modifiche in base alle nuove condizioni.Guarda anche:Tra tutte, la scuola primaria è forse quella che potrebbe risentire maggiormente dei possibili cambiamenti orari del nuovo anno scolastico. Molte famiglie infatti potrebbero dover rinunciare al tradizionaleche solitamente è composto da, dal lunedì al venerdì.Solitamente le ore assegnate ai docenti sono 22 ciascuno a cui si aggiungono 4 ore in compresenza con un altro insegnante. Anche in questo caso da settembre; di fronte alla riduzione oraria diper ora, infatti, i moduli assegnati ad ogni docente diventerebberoInfine anche l’orario di ingresso potrebbe essere diversificato percomportando un inevitabile ritardo anche sull’orario di uscita.Nelleil quadro orario settimanale oscilla dalle(indirizzo ordinario), alle(indirizzo musicale) alle(orario prolungato) suddivise suL’orario dei docenti in questo caso ammonta invece a. Se la durata delle ore di lezione venisse ridotta a, i moduli che spetterebbero ad ogni docente sarebbero 24 mentre ad ogni classe sarebbero lasciati 10 moduli da dedicare ad attività trasversali.Anche nellel’orario assegnato a ciascun docente è pari amentre le ore complessive di lezione settimanali sonoin ogni classe. Per quel che riguarda le superiori l’orario potrebbe variare per molteplici fattori quali ad esempio la presenza di corsi di potenziamento o degli ITP. In ogni caso, la riduzione della durata delle ore non risparmierebbe nemmeno questa fascia scolastica, le cui ore sarebbero ridotte aciascuna con l'inevitabile conseguenza per i docenti di vedere aumentati i moduli settimanali.Leinoltre, soprattutto quelle molto numerose, potrebbero essere suddivise inalternate secondo una, in presenza e a distanza. L’ingresso a scuola sarebbe probabilmente scaglionato super evitare assembramenti in ingresso e in uscita incidendo quindi sull’orario di fine giornata che in molti casi potrebbe anche raggiungere leo addirittura lePer permettere una gestione delle ore ridotte senza caricarle troppo in ogni singola giornata potrebbe infine essere richiesta la presenza a scuola di studenti e docenti anche il, allungando quindi la settimana a