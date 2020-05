Scuola a settembre, un metro tra i banchi e mascherine: le prime indiscrezioni

Le regole per tornare a scuola a settembre

Il comitato scientifico di esperti è già al lavoro per offrire regole certe che permettano. Per questo motivo, la task force a cui è stato affidato il compito di fornire le necessarie istruzioni è in stretto contatto con i Ministri dell’Istruzione e della Salute per formulareSono già trapelate le prime indicazioni sull’organizzazione della didattica a partire da settembre che rimarranno valide però solo se. Non si tratta dunque di decisioni definitive in quanto potrebbero essere soggette a cambiamenti, anche sostanziali, se la curva epidemiologica subirà un aumento tale da superare la soglia indicata come limite.Guarda anche:Secondo quanto riporta " La Repubblica " sul rapporto presentato dal comitato di esperti, ledovranno ovviamente continuare ad essere rispettate poiché l’epidemia sarà ancora in corso; sarà dunque fondamentalee adottare dispositivi di protezione obbligatori come leper tutte le comunità scolastiche di ogni ordine e grado. Un’eccezione all’uso della mascherina potrebbe essere accordata agli studenti più piccoli, in particolare a quelli della Materna dai 3 ai 5 anni, che potrebbero faticare più degli altri a respirare, secondo il parere concorde di pediatri e dell’Oms.inoltre saranno distanziati digli uni dagli altri e dalla cattedra.Le interrogazioni potranno essere svolte togliendo la mascherina solo se la distanza dal professore e dai compagni sia di almeno di 2 metri.a quanto pare non saranno obbligatori ma le mani dovranno comunque essere costantemente pulite conPer quel che riguardasarà ancora operativo ma con le stesse restrizioni previste per i ristoranti.Per evitare assembramenti infine appare sempre più necessario un piano per rimodulare la didattica che prevederàdilazionati per gruppi di studenti ogni mezz’ora dalle 8 alle 10; le lezioni probabilmente saranno ridotte amentrecontinuerà per la secondaria, alternando gruppi di studenti in aula e altri in modalità telematica.