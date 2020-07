Scuola, doppi turni e lezioni da 50 minuti: parla la preside

Doppi turni per far fronte alla mancanza di spazio nella scuola

In attesa di specifiche disposizioni per la ripartenza da parte del Ministero dell’Istruzione, i dirigenti delle scuole stanno già organizzando la riapertura degli istituti per l’avvio delche in molte Regioni italiane inizierà ilPer capire concretamente le possibili soluzioni che le scuole hanno intenzione di attuare,, dirigente scolastico del Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, in un’intervista rilasciata al Corriere, ha manifestato i problemi concreti nell’organizzare il rientro.In base alle direttive del Ministero dell’Istruzione sembra che l’avvio del nuovo anno scolastico riprenderà in sede anche se le modalità non sono ancora state chiarite. Rimangono ancora irrisolti alcuni aspetti essenziali della ripartenza, come ad esempio quello relativo all’organico, dubbi che rischiano di “disorientare il mondo della scuola”.Guarda anche:La dirigente non nascondedella sua scuola per garantire il necessariosociale a tutta la popolazione scolastica.Ogni classe infatti in media è composta da 27 alunni ciascuna, numero che rapportato allo spazio a disposizione delle aule, con le nuove norme di sicurezza, dovrà necessariamente essere smembrato.Le aule infatti possono contenere fino a 17/20 studenti ciascuna ma, nonostante qualche intervento di muratura per abbattere alcune pareti al fine di ampliare lo spazio, secondo le stime effettuate, agli studenti non potrà essere garantito lo svolgimento delle lezioni nelle ore tradizionali.Per assicurare a tutti gli studenti il diritto alla didattica, la dirigente ha infatti pianificato un orario incentrati su, studiati per consentire anche l'effettuazione dellaLa discussione sui, di cui le scuole rimangono ancora in attesa di ricevere, rimane ancora. Secondo la dirigente in realtà “n” né assicurano il distanziamento: “Il distanziamento statico non preserva gli studenti, laddove la vigilanza non può essere garantita. Penso ai cambi d’ora o a situazioni di assenza dei docenti. E penso quanto sia difficile che gli studenti per quanto adeguatamente sensibilizzati e responsabilizzati continuino a rimanere fermi nelle loro postazioni. Insomma, meglio l’arredo tradizionale”.