Ritorno a scuola a settembre, ecco le linee guida per la sicurezza: mascherine e distanza di un metro

Le linee guida del Comitato tecnico-scientifico

Niente misurazione della febbre, ma con 37,5° si sta a casa

Mascherine per chi ha più di 6 anni

I punti fondamentali delle Linee Guida

Tornare ina settembre: questo è l'obiettivo a cui sta lavorando il, d'intesa con il Comitato tecnico-scientifico istituito per fronteggiare l'emergenza coronavirus.che si svolgerà a partire da mercoledì 17 giugno sarà l'antipasto di ciò che avverrà in autunoo quando, ci si auspica, si incomincerà a tornare alla normalità.A breve in arrivo il. “Il Governo è al lavoro per riportare tutti gli studenti in classe - ha sottolineato la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina - Questo documento è la cornice in cui inserire il piano complessivo di riapertura: poche semplici regole, soluzioni realizzabili che ci permetteranno di tornare tra i banchi in sicurezza”.Distanziamento fisico, misure di igiene e prevenzione sono i cardini del documento presentato dagli esperti del Comitato tecnico-scientifico. Previsto ildi almeno un metro, considerando anche lo spazio di movimento. Questa distanza andrà garantita nelle aule, con una conseguente riorganizzazione della disposizione interna, ad esempio, dei banchi. Ma, dove possibile, le scuole dovranno sfruttare al massimo gli spazi più ampi (laboratori, aula magna, teatri, ecc). La distanza di sicurezza, inoltre, passa a. Il consumo del pasto a scuola sarà assolutamente preservato ma sempre garantendo il distanziamento, attraverso la gestione degli spazi, dei tempi (turni) di consumo; una valida alternativa sarà l’utilizzo dei(un contenitore con tutto l'occorrente per il pranzo) da consumare in classe.prevedendo la creazione di percorsi interni all'istituto.All’ingresso della scuola. Ma chiunque avrà una sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5° dovrà restare a casa. La presenza dei genitori nei locali della scuola. Sempre per evitare il rischio assembramento, saranno privilegiati tutti i possibili accorgimenti organizzativi per, attraverso una divisione oraria per classi oppure rendendo disponibili tutte le vie di accesso dell’edificio scolastico (ad esempio, uscite secondarie e di sicurezza).Prima della riapertura della scuola sarà prevista una. Le pulizie ordinarie, invece, dovranno essere effettuate quotidianamente. Gli istituti dovranno dotarsi di dispenser con prodotti igienizzanti in più punti della scuola per permettere ad alunni, docenti e personale di disinfettare le mani (l'uso dei guanti non è obbligatorio). Infine, i tecnici ritengono, anche in tessuto e auto-prodotta: gli alunni sopra i 6 anni dovranno portarla per tutto il periodo di permanenza nei locali scolastici, fatte salve le dovute eccezioni (ad esempio quando si fa attività fisica, durante il pasto o le interrogazioni) come in parte già accadrà agli esami di Stato.Ecco, riassumendo, lecontenute nel documento emanato dal CTS per la riapertura in sicurezza delle scuole:1)interpersonale di almeno 1 metro2)per tutti i maggiori di 6 anni di età3)scaglionati4)per entrare a scuola, ma con 37.5 gradi di temperatura si deve restare a casa5)per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie o per programmate attività didattiche6)di tutti gli spazi prima della riapertura della scuola