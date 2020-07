Ritorno a scuola, quanti alunni entrano in classe? Ecco la piattaforma che lo calcola

"Spazio alla scuola": l'utilità della piattaforma

In attesa delle linee guida a cui il Ministero dell’Istruzione sta lavorando per assicurare una ripartenza sicura del nuovo anno scolastico a settembre, iavranno comunque ladi cui sono alla guida.Proprio per sostenere i diversi dirigenti in un compito così impegnativo, la Fondazione Agnelli ha ideato e reso gratuitamente disponibile online unachiamata “” che offre la possibilità didi ogni istituto eL’applicazione permette infatti di calcolare le distanze inserendo l(banchi, cattedre, lavagne) e lache si vuole mantenere: attraverso questi parametri, il sistema è in grado di calcolare la migliore disposizione dei banchi che renda maggiore il distanziamento.La piattaforma può inoltre calcolare anchee studiare gli ingressi e le scale utilizzabili per gestire il passaggio della comunità scolastica evitando il rischio di assembramenti.ed è possibile provare diversi tipi di simulazioni fino al raggiungimento della soluzione più soddisfacente per la sicurezza di tutti.Guarda anche:L’accesso al portale della piattaforma è aperto a tutti, intuitivo e gratuito: basterà infatti inserire i(provincia, nome, ordine e grado della scuola) e un indirizzo e-mail. Una volta inserite queste informazioni preliminari, i dirigenti o i loro collaboratori avranno la possibilità di iniziare ad utilizzare l’applicazione.Dopo aver specificatoinfatti, il sistema predisporrà sul monitor i banchi secondo la soluzione ritenuta migliore per assicurare la giusta distanza fra i banchi.Ciò che questa piattaforma si propone di realizzare è un progetto che possa essere di concreta utilità alle comunità scolastiche perche comporterebbe conseguenze critiche per quel che riguarda gli apprendimenti, spesso irrimediabilmente compromessi.Nel sottolineare l’utilità di Spazio alla scuola, Andrea Gravosto, il direttore della Fondazione Agnelli, al Sole24Ore ha dichiarato con orgoglio che si tratta di “uno, che possa aiutare a gestire diversi scenari possibili e nel caso anche ad affrontare, sempre in sicurezza, evoluzioni della situazione epidemica che richiedano”.Inoltre, Giuseppe Martino Di Giuda, vice rettore dell’Università di Torino e responsabile scientifico del BimGroup del Politecnico di Milano, ha annunciato che è in arrivoche integrerà le funzioni già presenti all’interno del sistema aggiungendo anche la possibilità di calcolare i necessari “in edifici per circa il 90% senza sistemi meccanici di aerazione, definendo”.