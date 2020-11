Studentessa bocciata alla maturità per stress da lockdown. I giudici: "Deve ripetere l'esame"

"Lockdown, periodo più angosciante della mia vita"

Studentessa bocciata alla, fa ricorso e lo vince. Fin qui nulla o quasi di strano perché capita ogni anno che qualche ragazzo, non soddisfatto dell'esito dell' Esame di Stato , faccia ricorso e lo vinca. L'aspetto particolare della vicenda che vi stiamo per raccontare riguarda la motivazione che ha spinto la ragazza a far ricorso:ignorato dai professori, causa scatenante del suo brutto esame. La studentessa di 19 anni, iscritta, in un istituto professionale cittadino ad indirizzo industriale e artigianale, come riportato da il ' Corriere del Veneto', racconta di aver vissuto, durante ildi marzo-maggio scorso, il periodo "più angosciante" della sua vita. La ragazza ha avuto anche in passato un rendimento scolastico discontinuo per via di problemi di salute, ma con il Coronavirus la situazione è notevolmente peggiorata. Arriva all'esame di maturità dopo un periodo di clausura forzata con un stress psicofisico sempre più intenso: "Mi sono fatta sopraffare dall'ansia e dalla disperazione – racconta la giovane, sottolineando di aver pensato anche ad un gesto estremo – per fortuna i miei genitori mi hanno salvata". L'esame va male e la studentessa. Da lì è iniziato un percorso fatto di farmaci antidepressivi e colloqui con specialisti. I genitori non si danno per vinti e. Per il legale, la giovane avrebbe avuto bisogno di un aiuto particolare visto che aveva parlato chiaramente anche con lo psicologo della scuola della sua depressione. La debilitazione l'aveva indotta a non uscire di casa fino al giorno della maturità. Il Tar, in prima istanza,, ma il Consiglio di Statoe adesso potrà sostenere l'esame: "L'istituto scolastico - scrivono i giudici - non ha tenuto in considerazione il bisogno educativo speciale di cui è portatrice l'appellante, peraltro in una situazione di diffusa sofferenza causata dall'emergenza sanitaria che ha esasperato le difficoltà della popolazione scolastica più fragile". Il Consiglio di Stato ha ordinato alla ripetizione della prova orale dell'esame di Stato, previa nomina di una nuova commissione esaminatrice, di cui non potranno far parte i docenti che a giugno ne avevano deliberato la bocciatura. La ragazza vuole mettersi alle spalle il periodo difficile: "Ce la sto mettendo tutta, ho passato l'estate con uno psichiatra, e ancora vado da lui una volta a settimana. Il nuovo lockdown che pare avvicinarsi mi preoccupa un po', quest'estate non ho fatto delle vere e proprie vacanze, ma mi stavo riabituando a stare con le persone".