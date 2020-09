Rientro in classe il 14 settembre? Quasi impossibile secondo l'associazione dei presidi

Riapertura a rischio secondo l’associazione dei presidi

Banchi in ritardo: la denuncia dei presidi

L’associazione Nazionale Presidi: “mancano aule e professori”

Le scuole stanno per riaprire e quindi saranno migliaia gli studenti italiani chiamati a tornare in classe dopo una pausa davvero lunga, iniziata a metà febbraio 2020, ovviamente spezzata dalla didattica a distanza. Tuttavia, nonostante dal Ministero dell’Istruzione ci sia ottimismo sulla riuscita della riapertura degli istituti, secondo l’Associazione dei Presidi le scuole non sarebbero pronte a riaprire le proprie porte tra meno di una settimana.Scopriamo meglio la loro posizione.Non sarebbero di poco contoe riportate su Tgcom24 da Antonello Giannelli, il presidente dell'Associazione Nazionale. Infatti, Giannelli ha dichiarato che: “Tutto il personale scolastico è impegnato per la riapertura delle scuole, prevista per il 4 settembre. - Ma, nonostante ciò, continua Giannelli - È evidente, che per riaprire in sicurezza è necessario che alcuni problemi vengano risolti". Ma quali sono i problemi secondo l'associazione?Il primo importante problema riguarda. È evidente che i banchi monoposto sianoda mantenere durante le lezioni da studenti e professori in ottica di contrasto alla diffusione del virus Covid-19. Proprio per questo motivo Giannelli ha sottolineato che: “La consegna dei banchi monoposto, gli unici in grado di garantire il distanziamento, è in grave ritardo". Dunque, in seguito a questo ritardo,. Ma non sono solo i banchi a preoccupare.Altro tassello senza dubbio essenziale per poter riaprire è quello legatodove poter sistemare gli studenti in tutta sicurezza,di ruolo. E anche su questi due aspetti è intervenuto Antonello Giannelli, affermando che: "Se queste difficoltà non troveranno immediata soluzione, è oggettivamente difficile pensare che il termine del 14 settembre sia rispettato ovunque. È opportuno dunque valutare, sulla base di accordi tra enti locali e consigli di istituto, la possibilità di ragionevoli differenziazioni locali". Dunque,