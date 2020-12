Rientro in classe 7 gennaio: Azzolina conferma

Rientro a scuola: confermato il 7 gennaio

Rientro a scuola: la situazione trasporti

Fonte: Lucia Azzolina via FbGlipotranno ritornare in presenza già dal. A confermarlo è stata la ministra dell’Istruzionedurante un intervento televisivo a “” e in cui ha anche espresso il perché di tale: “Non possiamo perdere nemmeno un’ora, la scuola, tanto bistrattata in passato, deve ritrovare la sua centralità”.Ecco cos’altro ha spiegato la titolare die quali saranno ledel rientro tra sistemi di turnazione delle classi eIlper le vacanze natalizie è quasi terminato ma non si smette di pensare a cosa succederà dalin poi. L’non si è ancora arrestata ed è indubbio che leper contrastare l’aumento dei contagi cessino prima dell’arrivo del. Nel frattempo, il mondo scuola inizia a vedere la luce grazie al rientro tra i banchi di scuola previsto per il 7 gennaio. Se prima c’era il dubbio, ora si ha la conferma: durante un intervento a “” su Rai3 la ministra Lucia Azzolina ha confermato che “il Governo è unito” e che non pensa che retrocederanno da questa idea. Ancora una volta, infatti, ha insistito sullanella società italiana: “Riaprire le scuole il 7 gennaio può anche rappresentare una sfida culturale per il Paese. I negozi i giovedì restano chiusi? No, perché poi mancherebbe un incasso" e anche la scuola avrebbe il suo anche se “non lo si vede nell’immediato”. La didattica a distanza è sicuramente l’alternativa migliore alla didattica in presenza ma continuare su questa linea potrebbe far “perdere competenze” al Paese. Del resto, “la scuola è anche motore di sviluppo economico, in passato forse è stata trattata come bancomat del Paese, adesso deve ritrovare centralità”.Sempre nel corso dell’intervista televisiva la ministra ha ribadito che le misure "devono essere territoriali, per questo serve l'aiuto dei prefetti, anche per la riorganizzazione degli orari delle città". Per organizzare al meglio il rientro, infatti, occorre anche ripensare glidelle attività didattiche per docenti e studenti e degli uffici amministrativi, tenendo conto della frequenza a scuola del 75 per cento degli studenti e della. Per tale ragione nelle ultime settimane sono stati istituti deipresso ogni prefettura con rappresentanti delle diverse istituzioni. La data del 7 gennaio sembra essere quasi del tutto confermata ma se non si dovesse riuscire a riaprire il 7 non il Governo non farebbe "nessuna figuraccia” perché ilè “di tutto il Paese".