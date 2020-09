Azzolina risponde alle domande degli studenti sul rientro a scuola. Riprendono i PCTO, ex alternanza scuola lavoro

Orari e mascherine: come stanno le cose?

Riprenderanno i PCTO, in sicurezza

Educazione fisica e laboratori si faranno

, mascherine non sempre obbligatorie e fornite dalla scuola, nessun obbligo di quarantena per tutto l’istituto in caso di alunno positivo al Covid,(i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, la vecchia alternanza scuola-lavoro). A pochissimi giorni dal ritorno sui banchi della maggior parte degli studenti italiani (fissata per il 14 settembre)Lo ha fatto rispondendo alle tantenell'imminenza del back to school.Leggi anche:Una delle cose sui cui gli studenti si stanno interrogando di più è sull'. “Le scuole potrebbero prevedere deglima – tranquillizza la ministra – ci tengo a smentire una fake news che sta circolando: nessuno ha mai detto che si entrerà a scuola alle sette del mattino”. Anche sullegli istituti avranno una certa autonomia: “E' un importante strumento di protezione – sottolinea Azzolina – e. Ma quando ci si siede e c'è il famoso metro di distanza si può abbassare”. Mascherine che, tiene a ribadire la Ministra “saranno distribuite gratuitamente dalle scuole”.Ma tra le curiosità degli studenti non ci sono solo le norme anti-Covid. In molti vogliono sapere se, dopo lo stop forzato all'inizio dell'emergenza,(nuovo nome dell'alternanza scuola-lavoro): “Si faranno – assicura Azzolina – e”. Così come sta suscitando interesse la forma che prenderà la cosiddetta, erede della didattica a distanza sperimentata durante il lockdown: “Quest'estate – dice la Ministra – abbiamo scritto delle linee guida in modo cheper la didattica digitale”. Questo perché le scuole, in caso di positività di un alunno, saranno costrette a chiudere? “Non ci sarà obbligo automatico di quarantena per tutti - chiarisce Azzolina - sarà la Asl a decidere caso per caso”.Entrando, infine, nel vivo della giornata scolastica la responsabile del MI ha spiegato come si svolgeranno alcuni importanti momenti. A partire dalla. Anche qui “, ma ci saranno delle regole comuni da rispettare per la sicurezza di tutti: evitare assembramenti e usare la mascherina quando si è in movimento”. Lo stesso vale per l'ora di: “Certamente– ribadisce Azzolina –ma si dovrà rispettare una distanza di almeno due metri e,; altrimenti si useranno le palestre”. Per quanto riguarda, invece, le lezioni pratiche e i laboratori “sarà tutto come sempre”; ovviamente osservando le regole di sicurezza descritte.