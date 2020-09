Le 10 regole pratiche del ritorno a scuola per limitare i rischi

10. Igiene delle mani

9. Misurazione della temperatura e sanificazione degli ambienti

8. Mascherina

7. Le attività motorie

6. Gite scolastiche e viaggi d'istruzione

5. Test sierologici

4. Bus o metro per raggiungere la scuola

3. Cosa fare in classe

2. Ricreazione e mensa

1. Amici

Dopo mesi di didattica a distanza, oggi per alcuni studenti laUn ritorno certamente particolare e segnato dalla consapevolezza di tutti, docenti e studenti, di dovernecessarie per evitare il pericolo di contagio.Sono 10 le regole indicate dai pediatri per ripartire in sicurezza con l'avvio dell'anno scolastico. Ne ha parlato al ‘Messaggero’,, presidente della Società italiana Medici Pediatri (Simpe).Guarda anche:possono essere veicolo di contagio: oltre a evitare di toccarsi naso e bocca, si devono lavare di frequente. Queste ultime devono essere disinfettate conprima e dopo la frequentazione di qualsiasi ambiente, in particolare quando si accede ai mezzi pubblici.Lapuò essere un sintomo dell’infezione in corso. Ecco perché va misurata sia a casa, prima di uscire, sia all’ingresso a scuola. I nuovi dispositivi elettronici utilizzati sono sicuri e affidabili. Eventuali margini di errore sono minimi. Sono sollecitate procedure regolari di disinfezione delle superfici durante la giornata. Occorre prevedere anche la disinfezione degli oggetti comuni e punti per l'igienizzazione delle scarpe.Il principale presupposto per evitare i contagi: laddove non si possano mantenere distanze sufficienti, ladiventa lo strumento più utile. Anche se quelle colorate e di stoffa possono sembrare più divertenti, è invece importante che a scuola i bambini indossino le mascherine chirurgiche. Questo tipo di protezione, a differenza di quelle di stoffa si sopporta molto di più, e ha una buona traspirazione. La mascherina non deve essere toccata o tolta; deve essere sempre pulita e cambiata una volta al giorno.Il Comitato tecnico scientifico ha dichiarato cherichiedono un distanziamento adeguato per i singoli alunni e che questi non dovranno indossare la mascherina che è incompatibile con lo sforzo fisico prolungato. Quindi, le palestre vanno utilizzate evitando gli assembramenti. Meglio comunque le attività all’aperto.In questo periodo non è consigliabile organizzare. Anche perché la gita di per sé presuppone un assembramento. Fino a quando non avremo un vaccino, meglio non creare situazioni che possano creare focolai e catene di contagio.È indispensabile sollecitare i docenti a fare i: il test è un elemento di conoscenza di come si muove il virus. Su coloro che presentino test sierologico positivo o abbiano altri sintomi sospetti bisogna effettuare il tampone. Un insegnante che non si è sottoposto allo screening rappresenta un pericolo, perché è una fonte di contagio per tutti gli altri.Al momento meglio accompagnare a scuola i bambini. Se non è possibile, assicurarsi che nello scuolabus ci sia un allineamento verticale e che i bambini quindi non siano seduti uno di fronte all’altro, soprattutto se il tempo di percorrenza supera i 15 minuti. Se si utilizzano i mezzi pubblici, meglio evitare le ore di punta, sempre con la mascherina indossataNo agli. Agli alunni deve essere quindi spiegato quanto sia importante per evitare il contagio. Anche per andare in bagno si dovranno seguire le misure di precauzione. Lavaggio delle mani e utilizzo della mascherina sono imprescindibili.Anche in questo caso è bene evitare gli assembramenti, si tratti di corridoio o di cortili. Possibile stabilire che si faccia a turno. Meglio, comunque, se laviene consumata rimanendo seduti al banco.Se possibile, meglio. Se comunque si decide di fare incontrare i bambini nel pomeriggio, bisogna avere la massima accortezza perché indossino sempre la mascherina.