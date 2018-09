Compiti per le vacanze last minute: 5 trucchi per finirli in tempo

1. Di tutto un po’

2. Parola d'ordine: concentrazione

3. Mappe e appunti

4. Recensioni: un'ancora di salvezza

5. Chiedi una mano

Le. C’è, sicuramente, chi li ha già fatti ora si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza, e chi, al contrario, è ancora in alto mare. Volete evitare di arrivare al momento del ritorno a scuola disperati e sbattendo la testa sui libri? In realtà, finire in tempo i compiti è possibile, basta seguire qualche consiglio pratico.Innanzitutto, se c’è unanella quale sei rimasto indietro con i compiti, è bene riprenderla in mano. In questo modo, anche se non dovessi riuscire a finire tutti i compiti in tempo, avrai comunque fattoed eviterai una prima impressione pessima o un voto disastroso appena tornati fra i banchi di scuola.Ovviamente, visto che fra pochissimo tornerai fra i banchi di scuola, è beneed imporsi qualche piccolo sacrificio. Per esempio, evita le distrazioni: spegni il tuo computer,e tutto quello che potrebbe allontanare la tua concentrazione dallo studio. Basta anche solo un'ora al giorno ma costante per sanare delle situazioni disperate!Per quanto riguarda il ripasso generale delle materie, è bene aiutarti facendo delle: ti aiuteranno a concentrarti suidegli argomenti studiati velocizzando il tuo ripasso. Inoltre, se c’è qualcosa che proprio fatica ad entrarti in testa, date un occhiata alla nostra sezione appunti : migliaia di riassunti, schemi e approfondimenti sono a vostra disposizione per aiutare lo studio.Se devi finire di leggere iche ti hanno assegnato per le vacanze e sei ancora in alto mare, sfrutta le nostre recensioni : ti aiuteranno a focalizzarti sui punti nodali e sui personaggi principali della vostra lettura rendendola più veloce e divertente.In ogni caso, se c’è qualche argomento che continua a risultarvi troppo ostico, chiedi aiuto aie organizzate dei. Ripassare con gli amici ti aiuterà apiù facilmente e astudiando.

Serena Rosticci