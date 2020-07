Scuola a settembre, pronte le linee guida del MI per la didattica digitale e inviate al CSPI

Rientro a settembre, alle superiori sarà integrata la Dad

Piano didattica digitale integrata, le indicazioni del MI

Siamo ormai nel vivo dellee ilè ancora a lavoro per laa settembre dopo l’emergenza sanitaria da. Proprio nelle ultime ore è stato inviato alun documento contenente le indicazioni operative che tutte le scuole dovranno seguire per creare unEcco cosa dicono le linee guida.Se prima era un dubbio, adesso c’è la conferma: alle superiori ci potrà essere l’. Nelle ultime ore, infatti, il MI ha inviato al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione le. Sebbene la didattica a distanza non coinvolga, anche questi ordini“qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. Nel comunicato stampa emanato dal MI, inoltre, si legge che le scuole, capitalizzando l’esperienza maturata durante i mesi di chiusura, dovranno obbligatoriamente allegare il Piano DDI al quelloe comunicarlo prontamente alle famiglie “in modo che tutte le componenti della comunità scolastica siano coinvolte”.Le linee guida chiariscono che in caso di nuove situazioni di chiusura, dovrà comunque essere garantito uncon: “almeno, almeno(primarie, tranne le classi prime, e secondarie di primo grado),”. Per l’ogni scuola è anche chiamata ad avviare una. Tale discorso riguarda maggiormente ie iche, non disponendo della Carta del docente, non possono acquistare hardware per la didattica. Il Ministero ha fatto anche sapere che sarà riservata un’attenzione particolare alle studentesse e agli studenti cono con: nelle scuole secondarie di secondo grado sarà privilegiata lanonostante la metodologia complementare della DDI.