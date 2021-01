Zona arancione e rossa, quali regioni rischiano e cosa succede alle scuole

Zona arancione e rossa: quali regioni a rischio?

Scuola a rischio per le regioni arancioni e rosse

alla nostra penisola come dimostra la curva dei contagi di questa seconda ondata in atto. Non stupisce quindi che a breve l'ormai caro e discusso sistema dei colori potrebbe: scopriamo quali.Secondo l'ultimo monitoraggio della cabina di regia riportato dal ministro della Salute Roberto Speranza nelle comunicazioni alla Camera, nella maggior parte delle regioni d'ItaliaA quanto riporta IlSole24Ore , potrebbero quindi passare. Mentre Toscana, Sardegna, Molise e Abruzzo potrebbero rimanere in zona gialla, mentre. A passare alla, con le misure più stringenti, potrebbero essere. Ancora non è arrivata una decisione definitiva, ma è attesa a breve tramiteLa conferma definitiva da parte del Ministero della Salute arriverebbe dopo la pubblicazione del nuovo report Iss, venerdì 15 gennaio, e le nuove classificazioni diventerebbero operative dal 17.Anche se a oggi non tutti gli studenti delle scuole superiori sono ancora tornati in classe, in non poche Regioni i ragazzi delle superiori avrebbero dovuto tornare in presenza al 50% dal 18 gennaio (Piemonte, Lazio, Liguria e Molise) o il 25 gennaio (Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Umbria). In altre (Veneto, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sardegna, Calabria, Basilicata) la riapertura era già stata rimandata a febbraio.Infatti, come da disposizioni, in zona arancione i ragazzi di primaria e secondaria di primo grado sono chiamati a presenziare le lezioni in classe,; per le rosse, invece, tutti a casa dalla seconda media in poi. Vista la situazione, ci saranno nuove disposizione e deroghe per permettere agli studenti di tornare a scuola?, dunque non resta che attendere ulteriori informazioni.