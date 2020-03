Scuole chiuse almeno fino al 18 aprile? Le ipotesi sul nuovo DPCM

Lockdown scuole: quando si tornerà fra i banchi?

Ipotesi del 18 aprile: apertura graduale?

Sebbene in questi giorni si è registrato di un lieve miglioramento nella curva dei contagi nel nostro Paese tuttavia appare ormai è certo checome era invece stabilito dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 9 marzo scorso.Dopo l'accenno venuto da Conte la settimana scorsa, a parlare del prolungamento delle misure restrittive è stato il Ministro degli Affari regionali Francesco Boccia.Anche la Ministra dell'Istruzione Azzolina ha più volte affermato che, se si tornerà a scuola, sarà quando si potrà fare in sicurezza.è stata ipotizzata in quella di, dunque immediatamente dopo Pasqua, come riportato da diverse testate importanti tra cui Il Sole 24 Ore . La data rimane ovviamentein quanto, come sottolinea anche Silvio Busaferro, il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità,poiché tutto dipende dall’In attesa di un nuovo Dpcm, è ormai praticamente dato per certo cheormai alle porte, la cui fine è prevista il 14 aprile 2020. Poco probabile però che, in quanto sarà comunque necessarioSaranno dunquecome appunto, quelli che ogni giorno si instaurano fra i banchi di scuola. A tal proposito, per rassicurare tutti gli studenti che quest’anno dovranno dare l’esame di maturità 2020 o quello di terza media 2020, oltre ai vari interventi della, anche ilha annunciato: “Per le scuole e le università, però, si possono introdurre delle modifiche. Anche per gli esami e le valutazioni di fine anno, in modo da non far perdere agli studenti l’anno scolastico o l’esame universitario”.Guarda anche:, iniziando quindi da quelle agroalimentari e sanitarie, ovvero quelle che hanno la precedenza in un momento di grave emergenza sanitaria come questo.Una volta dato avvio alla riapertura delle attività,, finalizzato inizialmente ad evitare nuovi assembramenti di persone; per questo gli ultimi esercizi commerciali a tornare attivi probabilmente saranno quelli relativi a bar, ristoranti, discoteche, cinema, teatri, stadi.Il lento riprendere delle attività e quindi della vita normale, si prospetta inoltre controllato e gestito dalle forze dell’ordine che dovranno garantire il rispetto delle vigenti misure contenitive fino all’esaurirsi dell’epidemia su tutto il nostro territorio.Tuttavia, ricordiamo, queste sono notizie non ufficiai, quindi per sapere quali contenuti ci saranno nel nuovo DPCM, dovremo aspettare un nuovo decreto dal Consiglio dei Ministri.