Scuole chiuse, verifiche e valutazioni a distanza: i voti saranno validi?

Valutazione a distanza: rimane valida quando si rientra in classe?

Sono molti gli interrogativi che in questi giorni del tutto insoliti e strani si stanno accumulando riguardo alle modalità di svolgimento dellaIn particolare, tutti gli studenti si chiedono continuamente quale sarà l'evolversi della propria situazione scolastica:e se dovranno svolgere compiti edMa soprattutto, che validità avranno leLe domande sono davvero molte ma ciò che sfugge agli studenti è che i loro docenti sono allo stesso modo incerti e pieni di dubbi nei riguardi di un sistema, quello appunto dellacompletamente nuovo anche per loro. Sono milioni, infatti, gli insegnanti di tutta Italia che in queste ore si stanno riversando sulle piattaforme online per cercare di comprenderne il funzionamento, spesso di non facile intuizione e utilizzo.Guarda anche:Fra le tante possibilità che il digitale offre ai docenti, oltre al caricamento di una vasta molteplicità di lezioni, vi è quella di poterche possono essere anche oggetto di valutazione.A chiarire questo particolare aspetto è ovviamente intervenuto il Miur nella nota pubblicata l’8 marzo, in cui, a fronte di un periodo di emergenza che potrebbe essere abbastanza lungo, ha prospettato ai docentie perfino quella di segnare le presenze degli studenti connessi mentre si erogano lezioni. Ovviamente,, compresa dunqueIn ogni caso,in corso. Al rientro a scuola, dunque, ildella didattica ordinaria svolta in classe.