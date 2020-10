Nuovo Dpcm, ecco perché le scuole superiori non saranno chiuse

Didattica a distanza, una strategia d'emergenza

Prima del varo del nuovo Dpcm, che ha introdotto norme più stringenti per il contenimento del Covid-19, per alcune ore; almeno per le scuole superiori. Un’ipotesi - avanzata soprattutto dalle Regioni -. Un ‘No’ che probabilmente poggia le basi su una valutazione molto semplice.A marzo, infatti, la didattica a distanza è stata una scelta coraggiosa ma appropriata: tra il nulla (scuole chiuse per casa di forza maggiore) e il qualcosa (le lezioni online) è sempre preferibile la seconda opzione. Oggi, invece,, perché a generarla non sarebbe una incapacità di gestione dell’emergenza sanitaria negli istituti quanto una esigenza di alleggerimento del sistema trasporti.Leggi anche:E poi c’è il tema dell’eredità lasciata dall’esperienza degli ultimi mesi. Quando è scattato il lockdown, sotto tanti punti di vista: scarsa dotazione tecnologica delle famiglie e dei docenti, banda larga non pervenuta nella maggior parte delle case,avanguardiste. Lo strumento più avanzato a disposizione in quasi (ma non tutte) le classi era un tablet o un pc su cui far girare il registro elettronico. Un’innovazione che era stata voluta dall’allora Ministro Profumo nel 2012 ma che solo nel 2020, per cause esterne, finalmente era giunta alla sua quasi totale maturazione.Ci abbiamo messo, nella più italica delle maniere,: corsa allache non avevano fino a quel momento sposato la tecnologia e dispiegamento della Protezione Civile per. Ottenendo, peraltro, anche buoni risultati. Secondo i dati del, che ha intervistato circa 150.000 studenti delle scuole medie e superiori durante le prime settimane del lockdown, prima delle vacanze di Pasquaera: 8 su 10 alle medie, 9 su 10 alle superiori.Dati incoraggianti, visto che ci trovavamo nella fase di piena esplosione della pandemia, ma che oggi ci fanno riflettere sul fatto che, guarda un po’,. Anche perché alle scuole elementari o all’infanzia sono stati ancor di più gli studenti rimasti a bocca asciutta: vuoi per l’età, vuoi per la necessaria assistenza richiesta da parte dei genitori, vuoi perché da piccoli a scuola si impara anche la socialità.Nonostante, infatti, durante il lockdown l’Osservatorio sulla Scuola a Distanza di Skuola.net ha constatato un incoraggiante miglioramento della formazione dei docenti e quindi un impiego sempre più diffuso delle piattaforme digitali evolute (con la maggior parte delle attività didattiche avvenivano in video conferenza), dall’altra per alcuni studenti, sebbene la scuola avesse attivato la DaD, le cose non sono mai filate per il verso giusto:, quasi altrettanti di aver avutoProblemi sui quali si è cercato di intervenire mettendo sul piatto, stanziati dal ministero dell’Innovazioneper Pc, Tablet o Connettività. Però non possiamo illuderci che quello che non si è fatto in anni lo si possa realizzare in pochi mesi. Prima di tutto perché c’è la burocrazia. Facciamo l’esempio dei voucher:ma; nel frattempo l’anno scolastico era iniziato, quindi chi ne aveva bisogno si è dovuto arrangiare in altro modo. In secondo luogo, perché bisogna, capire che senza investimenti in innovazione e formazione sarà una continua rincorsa sugli altri paesi che vanno avanti e diventano protagonisti. E qui ritorniamo al punto di partenza: la scuola che a volte viene usata dalla politica come un bancomat per risolvere problemi di altra natura. Serbatoio di risorse per finanziare il taglio di un tassa sui beni immobili, bacino di assunzioni da usare a fini elettorali, supporto per risolvere il problema del sovraffollamento dei mezzi pubblici…