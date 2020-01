come recuperare voti bassi in pagella

1. Frequenta i corsi di recupero

2. Trova il metodo di studio giusto

Fai una lista degli argomenti che dovete studiare o anche semplicemente ripetere;

Calcola sommariamente il tempo (giorni o ore) necessario per riuscire a studiare tutti gli argomenti che non sai;

Assegna ad ogni argomento da studiare il tempo necessario per terminarlo;

Se gli argomenti sono tanti, stabilisci delle priorità: dal più difficile al più semplice, dalla materia che ti piace meno a quella che ami di più…

Impegno: devi metterti in testa che il vostro obiettivo è recuperare, quindi studia con serietà almeno un paio di ore tutti i giorni;

Premiati: quando riesci a completare lo studio di uno o più argomenti premiati con una passeggiata, una chiacchierata con gli amici o quello che ti piace di più fare;

Fidati di te stesso, perché solo così riuscirai a trovare la concentrazione giusta per studiare e capire.

3. Chiedi aiuto a Skuola.net|Ripetizioni!

La, lesono state il tuo incubo e ora non vuoi ripeterlo anche durante il secondo quadrimestre. Ma è questo il momento di rimboccarsi le maniche e, di fronte aidi metà anno, riuscire a sollevarsi e recuperare le insufficienze dei primi mesi.Ecco alcuni consigli, quindi, per recuperare i voti bassi in pagella degli esperti di Skuola.net | Ripetizioni Per superare l'anno è necessario che abbiate almeno tutti 6, e allora vediamoPer recuperareinnanzitutto frequentate con impegno i corsi di recupero che la vostra scuola organizza. O meglio, dovrebbe organizzare, in modo rigorosamente gratuito: 15 ore almeno per materia.Recuperare una o più materieè possibile anche studiando da soli! Avete tutti quanti l'intelligenza per farlo, quindi mettetevi sotto, non scoraggiatevi e organizzate il vostro studio per il recupero:In alternativa, se la materia da recuperare vi sta proprio antipatica o la vedete come una montagna insormontabile, valutate l'idea di prendere ripetizioni private. Spesso ne bastano poche per mettervi sulla strada giusta e continuare lo studio da soli con successo, senza ripetere. Infatti spesso un'insufficienza nasce perché non si sono capiti bene alcuni argomenti importanti della materie, basta magari sbloccarsi su quelli per andare alla grande.