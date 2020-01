Pagelle scolastiche online: guida pratica su come consultarle

Come accedere ai servizi online

Come vedere la pagella online

Sei riuscito a recuperare quelin matematica? Lasi è alzata rispetto all’anno scorso? Dopo i, ie leè arrivato il momento delle. I processi amministrativi scolastici stanno subendo un rapido processo die sicuramente anche il tuo istituto scolastico è dotato delPerché dunque aspettare la consegna della pagella cartacea e non incominciare a vederla? Ecco unaper consultare le pagelle scolastiche online.Il, a differenza di altre piattaforme di e-government, è sviluppato da diversi software house e ogni scuola ha il proprio. A livello di interfaccia grafica qualcosa cambia ma lee isono molto simili tra i diversi software. Questa guida, dunque, si basa sui registri elettronici più utilizzati, come i software Argo, Axios, Spaggiari o Kescuola. Per scoprire il proprio registro elettronico di riferimento bisogna andare sul sito governativo della propria scuola.Per accedere ai servizi del registro elettronica bisogna inserire lefornite dalla segreteria scolastica. Queste credenziali sono une una, che sicuramente sarà chiesto di cambiare durante il primo accesso.Per vedere la, dopo aver effettuato correttamente l’accesso, bisogna trovare la voce giusta sulla finestra che si aprirà. Molto spesso i voti sono inseriti in una sezione che potrà avere i seguenti voti: “”, “”, “”. Una funziona che hanno tutti i software per pc, inoltre, è quella che ti consente didirettamente sul desktop la pagella e consultarla, dunque, anche offline.Le software house, inoltre, oltre a sviluppare registri elettronici, sviluppano anche ladella piattaforma che si può scaricare gratuitamente sul proprio telefono. Anche le app hanno tutti i servizi inclusi sulla piattaforma web. Anche in questo caso bisogna cercare il pulsante adatto sul menù principale.