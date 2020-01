Scrutini primo quadrimestre: come prepararsi ai risultati e ad affrontare i genitori

Evitare di dire le bugie

Recuperare al secondo quadrimestre

Ripetizioni

Dedicare più tempo allo studio

A fine gennaio si chiude il primo quadrimestre e i consigli di classe procederanno allo. Si tratta di un momento già molto importante per studenti, docenti e genitori. Tante volte accade che se lo studente riceve un brutto voto preferisce non comunicarlo ai genitori; non tanto per paura dellaquanto per preservare un clima sereno in famiglia.Nonostante quindi il brutto voto sia assegnato allo studente, esso può aprire una ferita affettiva profonda. Se per tanti questa non rappresenta un problema, qualcuno si sta già preparando alle funeste reazioni dei genitori quando vedranno le insufficienze.Come affrontare, dunque, un? Da precisare, come prima cosa, che l'eventuale brutta pagella. I figli, infatti, hanno il dovere di informare mamma e papà sulla situazione scolastica e se questo non avviene dovrebbero essere i genitori a interessarsene.Bisogna avere un. Prendere delle insufficienze non è la fine del mondo, ma è inutile falsificare i voti o, peggio ancora, nascondere la pagella. Le bugie, infatti, "hanno le gambe corte" ed essere scoperti può avere conseguenze ben più gravi. Questo potrebbe portare ad un drastico crollo della fiducia dei genitori nei confronti degli studenti oltre che a punizioni.Dimostrare subito, con i fatti,. Un impegno immediato e non all'ultimo minuto (con il solito studio "matto e disperatissimo")Se non ce la fai da solo, chiedi ai tuoi genitori di, un docente di ripetizioni private . Andrebbe bene anche un parente o un amico, anche se deve essere competente nella materia.Con la promessa di recuperare nel secondo quadrimestre c'è anche quella di: attività collaterali, qualche uscita la sera con gli amici. Far capire ai genitori che sei disposta a far sacrifici pur di recuperare.