30 anni dalla caduta del muro di Berlino: tutto quello che devi sapere

5. Cos’era il muro di Berlino?

4. Quando è stato costruito e quando è caduto?

3. Tra est e ovest: i danni alla popolazione

2. Un souvenir decisamente insolito

1. La Giornata della Libertà

Ilil mondo subì una svolta, ebbe luogo un evento destinato a cambiare la storia:. Quell’avvenimento, che probabilmente la maggior parte di voi ha semplicementetramite i libri di storia, ha cambiato il corso del nostro presente in modo. E proprio perché tutti i ragazzi di oggi hanno solo potuto ascoltare racconti e resoconti dell’episodio, ecco alcune cose che dovrestee che non tutti conoscono sulla, che ormai festeggia il suoanniversario.Il muro di Berlino era un sistema difatto costruire dal governo della Germania Est (l’ex Repubblica Democratica Tedesca, che era filosovietica)tra il territorio della Germania Est e Berlino Ovest (l’ex Repubblica Federale di Germania). È stato considerato il simbolo della cosiddetta, ovvero la linea di confine europea tra le zone controllate da Francia, Regno Unito e U.S.A. e quella sovietica, durante laLa costruzione del muro è iniziata il. Il muro ha continuato a esistere per ben. E’ stato abbattuto solo il, giorno in cui il governo tedesco-orientale si vide costretto acon la repubblica federale.Il periodo nel quale il muro esisteva è statoper entrambe le parti di Berlino. La città era quasi totalmente militarizzata, e tra Berlino Ovest e Berlino Est la frontiera era fortificata militarmente da due muri paralleli di cemento armato, separati dalla cosiddetta "", larga alcune decine di metri. Inoltre durante quegli anni, in accordo con i dati ufficiali, furonodalla polizia di frontiera della DDR almenomentre cercavano di superare il muro verso Berlino Ovest. In realtà tale cifra non comprendeva i fuggiaschi catturati dalla DDR: alcuni studiosi sostengono che furono più dimentre cercavano di raggiungere Berlino Ovest o catturate e in seguito assassinate.Nelle settimane successive all’abbattimento del Muro,dell’ormai ex Muro furono demolite e portate via dalla folla e dai cercatori di. E ancora oggi, molti dei quali falsi.La caduta del Muro di Berlino fu un evento così epocale da avere ovviamente eco in tutto il mondo. Il Nostro Paese non è escluso, e infatti, proprio in ricordo dell’abbattimento del Muro, Il parlamento italiano, con una legge del 15 aprile 2005, ha dichiarato il 9 novembre "", facendo ricorrenza annuale del, giorno in cui iniziò l'abbattimento del muro di Berlino.