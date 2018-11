Liceo classico o liceo scientifico, come scegliere

L’esame di terza media si avvicina e con lui il momento di scegliere la scuola superiore: un momento importantissimo per il tuo futuro, da non sottovalutare in nessun modo. Sappiamo bene che adesso l'unica tua preoccupazione è l'interrogazione, l'Invalsi e la tesina, ma ricordati che entro il 6 febbraio dovrai iscriverti nell'istituto dove passerai ben 5 anni di vita, tra gioie e dolori. E allora, meglio scegliere con la testa. Se sei già orientato verso un liceo, e sei indeciso tra i due "tradizionali", cercheremo di aiutarti a scegliere tra liceo classico o scientifico rispondendo ai tuoi dubbi!

Liceo classico o liceo scientifico: qual è il più difficile?

Liceo classico o liceo scientifico: quali materie si studiano?

Difficile a dirsi. Leggenda vuole che i ragazzi del liceo classico siano generalmente più "carichi", ma anche al liceo scientifico si studia, e non poco. Ti consigliamo tuttavia, di non dare troppo credito ai luoghi comuni, perché la "difficoltà" può dipendere da diversi fattori: dal professore più "esigente" all'interesse per la materia. Ricordati che. Sono materie che per te saranno totalmente nuove, quindi devi prevedere un minimo di impegno in più per "abituarti" a studiarle, trovando un metodo efficace e adatto a te., in particolare per quanto riguarda matematica e fisica, pur dando una buona base sulle materie umanistiche (Italiano, Storia, Filosofia).Quindi,, la prima cosa da fare è capire per quali materie ti senti maggiormente portato. Come accennato, le differenze principali tra gli indirizzi sono queste:

al liceo classico viene data molta importanza a latino, greco, italiano e, in generale, alle materie umanistiche;

al liceo scientifico invece le materie principali sono quelle scientifiche, quindi geometria, algebra, fisica, chimica.

Ricorda che per quanto riguarda il liceo scientifico, è possibile scegliere tra le opzioni sportivo (con un numero maggiore di ore dedicate all'Educazione Fisica) e scienze applicate (più ore dedicate alle materie scientifiche e tecnologiche).

Quale università dopo il liceo classico o il liceo scientifico?

Test di Medicina: meglio il liceo classico o il liceo scientifico?

Liceo classico o scientifico: test per scegliere

E dopo il diploma?Non devi pensare alla scelta dell'università come un percorso obbligato, hai tutto il tempo per schiarirti le idee nei prossimi 5 anni.: non è detto che un diplomato al classico non possa scegliere Ingegneria o Medicina e un diplomato allo Scientifico non possa iscriversi a Scienze della Comunicazione o a Scienze Politiche.Se però hai già in testa ciò che vorresti diventare, e la tua strada è la Medicina, sai già che il test è davvero selettivo e che gli aspiranti dottori si preparano a lungo prima di tentarlo. Così tanti ragazzi scelgono il liceo pensando anche a questo:Sicuramente, come già detto, il percorso non è obbligato, perché entrambe le scuole danno una buona preparazione di base.Tuttavia, viste le materie su cui verte la facoltà,. Ricordate che, però, nel corso dei 5 anni potreste scoprire nuove ambizioni, quindi considerate che ciò che conta davvero sono le vostre inclinazioni e le vostre passioni.Se dopo i nostri consigli consigli non sei ancora deciso, puoi provare a fare un test di orientamento. Ne esistono molti da fare online gratis, molto utili per scoprire le tue propensioni e le tue inclinazioni. Prova a fare il test di orientamento per la scelta delle scuole superiori >>