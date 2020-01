Come scegliere la scuola superiore: i consigli utili

Pensa a cosa vuoi fare da grande

Scegliere in base alle proprie capacità

Non scegliere in base a pregiudizi

Ascolta i genitori ma scegli con la tua testa

Non farti condizionare dalle scelte degli altri

Informati al meglio sulla scuola che vuoi frequentare

Arrivati in, i ragazzi si trovano a dover fare i conti con la scelta che condizionerà i futuri anni della loro vita: qualefrequentare. E' una decisione molto impegnativa ed importante e spesso, nonostante i corsi diorganizzati dalle scuole, gli studenti non sono in possesso degli strumenti necessari per poter scegliere valutando tutte le soluzioni a 360 gradi.Infatti, prima di intraprendere un percorso di studi, bisogna essere sicuri di aver risposto ad una serie di domande personali e di non essersi fatti influenzare troppo da alcuni luoghi comuni che da tempo imperano nelle famiglie e nelle scuole. Ecco allora i nostri migliori consigli per scegliere la scuola superiore.Guarda anche:Ognuno di noi ha unnel cassetto, un’particolare o un’personale, e la cosa più importante è provare a realizzarla. Per questo, prima di scegliere verso quale scuola orientarsi, è centrale riflettere per bene su chi si vuole. Infatti, nella scelta della scuola superiore, le ambizioni, i sogni e le passioni non devono mai essere messe da parte. Non ci avete mai pensato seriamente? Questo è il momento di farlo: chiudete gli occhi e provate ad immaginarvi fra, e forse questo vi aiuterà a capire di più di voi stessi, oltre a schiarirvi lesul vostroI sogni e le ambizioni, da soli, non possono bastare per arrivare ad unasentita e. Proprio per questo non si devono assolutamente sottovalutare le proprie, anche extrascolastiche, e leverso particolari attività, che possono anche essere, perché no, di natura creativa o manuale. Se nel pomeriggio, nel primo momento di tempo libero dopo la scuola, si corre a prendere in mano tela e pennelli oppure ci si dedica alla costruzione della propria radio, perché non tenerne conto nella scelta della scuola superiore?Nella scelta della scuola superiore è importante non farsi disorientare dal sentito dire o da pregiudizi. Infatti, succede spesso che molti insegnanti delle medie indirizzino i ragazzi più brillanti verso la scelta di unanche quando le loro predisposizioni sono di diversa natura. Se uno studente è stato sempre molto brillante e portato allo studio, ma allo stesso tempo nutre una forte e superiore passione per la cucina, la meccanica, la chimica o l’economia, non sarebbe sminuito se indirizzato verso un istituto anziché verso un liceo, specie in un momento in cui il nostro Paese necessita dinel mondo del lavoro. Scegliere un percorso professionale attualmente offre l'opportunità ai ragazzi di inserirsi con più facilità nel mondo del lavoro, in quanto da esso provengono molte delle offerte di lavoro che non trovano persone in grado di rispondere. Inoltre, se ci si vuole tenere aperta la possibilità di frequentare l’in un futuro non troppo lontano, è importante tenere presente che scegliere un istituto tecnico non la esclude in quanto la preparazione di base è comunque di ottimo livello. Senza contare che esistono anche realtà alternative ai percorsi universitari che mirano all’inserimento diretto dei giovani nel lavoro, come gli, gliAscoltare i pareri ed i consigli dei vostri genitori è importante, perchè sono fra le persone che vi conoscono di più, ma il loro pensiero non deve essereper la vostra scelta. Nel momento in cui vi accorgete che le proposte di mamma e papà non vi porteranno a realizzare le vostre, provate a parlare e a confrontarvi con loro, spiegando perché secondo voi si discostano troppo dai vostri progetti sule chiedendo consigli su come raggiungere i vostri obiettivi. In questo modo riuscirete a capire insieme qual è lada fare.Tenete sempre presente che la scelta che state per fare è davvero molto importante perché condizionerà il vostro futuro, anche se non è irreversibile. Proprio per questo deve essere strettamente, frutto di un vostroe delleche avete preso fino ad ora. Evitate assolutamente di farvi condizionare dalle scelte deglie dei. Sappiamo bene che iniziare un capitolo nuovo della propria vita, per di più da soli, può, ed è frequente la tentazione di ripiegare su scelte “di comodo” per rimanere in compagnia dei propri amici. Ma, seguendo questa paura, molti decidono di frequentare la stessa scuola del compagno di banco con il rischio, però, di fare la scelta sbagliata, le cui conseguenze si faranno sentire per un lungo periodo. In realtà, esiste un modo per vincere ogni timore: vi basti pensare che, nel momento in cui metterete piede nella nuova classe, non sarà assolutamente un problema farviin poco tempo, e che l'inizio delle scuole superiori non sarà altro che un’occasione per cominciare un nuovo capitolo della vostra vitaSe i vostri dubbi non riguardano solo il percorso di studi da intraprendere, ma anche alla scuola come luogo fisico, le cose possono facilitarsi consultando il portale del Ministero dell’Istruzione, Scuola in Chiaro . Si tratta di un motore di ricerca attraverso il quale si possono reperire tutte leriguardanti l’istituto che vi interessa: offerta formativa, opportunità, attività extra scolastiche e persino il numero di promossi e bocciati degli anni precedenti.Serena Rosticci