Come capire il liceo che fa per te

Cerca di capire le materie che ti piacciono

Dai il giusto peso a opinioni di amici e parenti

Vai agli open day e fai tante domande

Prova a immaginarti in quella scuola

Vedi tutto nel suo insieme

, che sono tanti, non è facile lo sappiamo. Si ha sempre tanta paura di fare la scelta sbagliata, si teme di rimanere bloccati in un ambiente o in una situazione che non ci piace per tutte e cinque le classi. Ma anche se così fosse non è una tragedia! Il cambio di scuola ormai è una cosa all'ordine del giorno ma per molti cambiare abitudini da un giorno all'altro non è facile, per questo abbiamo raccolto una serie di consigli che potranno aiutarvi a fare la scelta più adatta a voi ed evitare un futuro cambio di istituto o indirizzo di studi. Seguendo questi semplici passi vi sarà più facile riuscire a capire cosa vi potrebbe piacere e cosa proprio non fa al caso vostro. Cominciamo!Guarda anche:Un bel passo avanti sarebbe quello di riuscire a individuare. Certo, più avanti si va, più sarà difficile, ma è normale che sia un percorso graduale e in cima ci arrivano tutti!Oppure vai ad esclusione: se la matematica non la puoi vedere neanche col binocolo, hai già escluso 3/4 indirizzi. Se non ti piacciono particolarmente le lingue altri 2 licei esclusi, e così via. Non dimenticarti del fattore lontananza da casa, soprattutto se non sei proprio un mattiniero. Ti consigliamo di fare un piccolo schema con i pro e i contro delle scuole che preferisci, ti aiuterà molto.Altro fattore importante è quello delle opinioni di chi vi sta vicino. Ricorda in ogni caso che la scelta è tua e sarai tu a dover affrontare gli anni di studio. Quindi cerca di dare la giusta importanza ai consigli che ti vengono dati e non farti in influenzare troppo dalle idee degli altri.Non stiamo dicendo di tapparvi le orecchie e non sentire nessuno. Parlare della propria scelta in famiglia o con gli amici vi potrà comunque aiutare a fare un quadro completo della situazione.Glisono giornate di orientamento organizzate dal liceo per i ragazzi delle medie come te. Di solito vengono svolti di sabato per evitare di far perdere giorni di lezione. In queste occasioni avrai la possibilità di fare tutte le domande che ti frullano nella testa, non solo ai professori o agli organizzatori dell'open day, ma anche ai ragazzi che già frequentano quella scuola.Non perdere l'opportunità di farti un giro tra i corridori e sbirciare nelle classi, dare un occhiata in giro ti potrà aiutare a farti un'idea dell'ambiente che ti circonderà negli anni futuri.Un bell'esercizio mentale potrebbe essere quello di immaginarti già studente delle scuole che hai visitato.Pensa a come sarebbe percorrere i corridoi, chiedere la merenda al vicino di banco o scrivere su quelle lavagne.Molto spesso l'immaginazione aiuta a capire le situazioni nelle quali proprio non ci sentiremo a nostro agio e quelle che invece potrebbero adattarsi di più alle nostre abitudini e a quello che ci piace. Farsi i film mentali certe volte è utile! Andresti d'accordo con quei professori? E con i tuoi compagni? Ti peserebbe fare quel tragitto di strada tutti i giorni? Cerca di darti qualche risposta e ne vedrai i frutti.Quando si tratta di prendere una decisione del genere è meglio di fare lo sbaglio di vedere tutti gli aspetti positivi o negativi che siano, uno staccato dall'altro.Avere una visione d'insieme della scuola e dei suoi pro e contro ti aiuterà sicuramente a fare una scelta più ragionata. Non soffermarti sui dettagli poco importanti e che non aggiungono né tolgono niente al quadro generale della scuola. Concentrati invece sugli aspetti più significativi come ad esempio: la scelta dell'indirizzo, la distanza da casa, l'impressione dei professori, i consigli di chi già frequenta, l'ambiente scolastico e le attività extrascolastiche proposte. Mettendo insieme questi fattori ti risulterà più facile avere un opinione più essenziale e veritiera della scuola.