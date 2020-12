Aiuto, non so che scuola superiore scegliere: i consigli per non sbagliare

Aiuto, non so che scuola superiore scegliere!

Come scegliere la scuola superiore?

Liceo, tecnico o professionale: quale indirizzo scolastico scegliere?

Ogni anno, puntuale come sempre, si ripresenta il problema dell’. Gli studenti che devono scegliere qualefrequentare l’anno prossimo, si lasciano attanagliare lo stomaco dall’indecisione e, tra tanti consigli di insegnanti e parenti, non sanno quale seguire. Ormai si tratta degli ultimi giorni per la scelta, visto che c'è tempo dal 4 al 25 gennaio 2021I ragazzi indecisi su qualeintraprendere l’anno prossimo sono tantissimi. Cosa fare se si è indecisi tra due indirizzi, o peggio ancora non si ha alcuna idea su ciò che piace veramente?E' un bel problema, perché da ciò che si sceglie in questi giorni dipende molto del proprio futuro: se i prossimi 5 anni saranno sereni, o un vero e proprio incubo; se saranno appassionanti, o se saranno faticosi; se si ci dirigerà subito verso il mondo del lavoro o verso altri anni di studio all'università.Nella scelta della scuola superiore è molto importante tener conto delle propriee delle proprie. Se detesti laed sei predisposto per gli, o viceversa, probabilmente si potrà già stringere il cerchio.Aver capito questo, significa essere già ad un buon punto per quanto riguarda la scelta della scuola superiore. Per prima cosa, sarà utile avere davanti l'orario di tutti gli indirizzi scolastici e farsi un'idea delle materie studiate: se amate gli studi umanistici, non esiste infatti solo il liceo classico. Il linguistico, il liceo delle scienze umane o l'artistico possono essere scelte ottime. Se avete anche una passione ben precisa, per esempio la moda o la grafica, potete pensare anche a un tecnico che vi specializzi subito sui vostri interessi.Un'altra cosa importante è provare a chiudere gli occhi e ad usare un po’ di immaginazione: come vi vedete tra una decina d’anni?Fatto questo bisogna mettere sullo stesso piano ogni tipo di scelta, sia che questa tocchi un, sia che tocchi uno un. Infatti, purtroppo non è raro che molti insegnanti delle scuole medie consiglino il liceo agli studenti più bravi ed i tecnici ed i professionali a quelli meno bravi.In realtà, anche gli ultimi due istituti sono pieni diche hanno fatto, però, una scelta diversa: hanno deciso diin un campo prima dei liceali che, visto il tempo di crisi che stiamo vivendo, non è per nulla una scelta sbagliata.Ad esempio, ilprepara gli studenti che sceglieranno di intraprendere una professione in cui si debba comunicare attraverso lingue diverse, come lavorare in un, comeed, come, ecc. Al contrario, il, in base poi all’che si sceglie, prepara ad una carriera nel, nella, nell’, nelladei beni culturali, ecc. In realtà, la preparazione che offrono questi licei, pur essendo buona, è difficile che venga consideratasenza un diploma diche specializzi in qualche settore.Se invece si avesse intenzione di intraprendere una carriera lavorativadelle superiori, sarebbe bene considerare anche le scelte messe a disposizione dagli istituti tecnici e, naturalmente sempre tenendo conto delle sue inclinazioni e delle sue passioni. Per esempio, chi ama le lingue e vorrebbe intraprendere una professione nell’ambito del, potrebbe frequentare un. Al contrario, se deciderà di lavorare nel campo del disegno, della pubblicità o della fumettistica, unsarà la scelta giusta.Serena Rosticci