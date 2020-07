Ritorno a scuola: i bambini si infettano raramente, lo sostiene uno studio scientifico

Chiudere le scuole e non riaprirle è stato un errore?

I bambini sono contagiosi? Ecco cosa dice lo studio

Dalla scuola possono nascere nuovi focolai?

e ancora non le hanno riaperte: infatti,, con l'inizio del nuovo anno scolastico. Come mai? Se foste rimasti in un grotta negli ultimi sei mesi, tutto ciò è dovuto al, un temutissimo virus che nel giro di pochi mesi ha mietuto e sta continuando a mietere tantissime vittime in giro per il mondo, Italia compresa.A fronte dell’emergenza sanitaria ancora in atto nel nostro Paese,, ha perciò. Ma se questa non fosse stata la scelta giusta?A sostenere la teoria che la riapertura delle scuole avrebbe potuto portare all'Italia più benefici che rischi, è unouscito negli ultimi giorni e che. La ricerca, pubblicata sulla prestigiosa, ha analizzato le, arrivando ad affermare che. A sostenere fermamente questa ricerca è intervenuto anchenoto infettivologo e pediatra finlandese, che ha dichiarato: "I benefici di una riapertura sono molto maggiori dei rischi". Lo studio ha incontrato pure i favori di più di 1.500 membri del "", che hanno firmato una lettera aperta, sostenendo che "continuare a tenere le scuole chiuse potrebbe lasciare segni indelebili su un’intera generazione".Leggendo la ricerca pubblicata daviene, dunque, fuori che, almeno secondo i dati raccolti in sei scuole elementari. Diverso il discorso per i ragazzi delle superiori:, cioè sono venuti in contatto col virus; mentre. Gli studenti più grandi (e chi gli sta intorno), perciò, possono ammalarsi in misura maggiore;. Quindi, seguendo l'analisi, sarebbe bene far tornare gli studenti a scuola e farli giocare insieme?, purché non siano in troppi in una classe sola; infatti, mentre per i più grandi la, anche se al momento non ci sono abbastanza dati per esserne sicuri. Più ortodossa, invece, la visione sull': il dispositivo di protezione, anche secondo questi studiosi, è uno dei pochi metodi davvero importanti per contenere l’epidemia, anche se i ragazzi le trovano insopportabili. "Un compromesso accettabile potrebbe essere quello di chiedere loro di mettere la mascherina e di utilizzarla correttamente solo quando è impossibile mantenere le distanze”, è quanto sostengono i ricercatori che hanno messo a punto lo studio.Come riporta il Corriere della Sera , e come si può leggere su- che ha cercato più volte di rispondere- sembra abbastanza chiaro che, con un’eccezione sola, quella della Svezia. In quel caso, però, non si è fatta mai, né tanto meno di chiusura delle scuole, neanche nei momenti di massima diffusione del virus. Il risultato è quindi stato che lì diversi insegnanti si sono ammalati e qualcuno è effettivamente deceduto. Ma il caso della Svezia: non può diventare una scusa per tenere chiuse le scuole anche in autunno, perché nel resto d’Europa, anche dove le scuole hanno riaperto,Dunque, in conclusione,, almeno questo è la conclusione a cui arriva lo studio.