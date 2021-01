Le 10 priorità della scuola della Ministra Azzolina

Il piano nazionale per il rilancio della scuola nel 2021

La lista delle dieci priorità politiche della scuola nel 2021

1. Contrastare la dispersione scolastica, promuovere l’inclusione e l’equità complessiva del sistema educativo nazionale

2. Definire una relazione virtuosa tra edilizia scolastica e benessere collettivo

3. Innovare metodologie didattiche e ambienti di apprendimento

4. Migliorare l’offerta formativa, ridurre il gap formativo tra mondo della scuola e mondo del lavoro e valorizzare il rapporto con l’università e la ricerca

5. Incentivare i processi di reclutamento, formazione e valorizzazione del personale scolastico

6. Promuovere l’autonomia scolastica e potenziare il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni

7. Valorizzare e sviluppare il sistema nazionale di valutazione

8. Ampliare il percorso di internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione e promuovere la mobilità degli studenti

9. Promuovere politiche efficaci per il reclutamento, la formazione e la valorizzazione del personale dell’amministrazione centrale e periferica

10. Innovare i processi gestionali: semplificare e digitalizzare per garantire efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza dell’azione amministrativa



Laha da poco firmato l'considerando anche leche saranno stanziate nel settore dell'istruzione duranteIn un quadro di riferimento che mette in luce tutte le difficoltà che il mondo della scuola ha dovuto affrontare nello scorso 2020, viene ribadito il lavoro svolto dal MI e l'rispetto agli anni precedenti.nel miglioramento dei servizi scolastici rappresentano infatti il primo passo di uno sviluppo che nel corso del prossimo triennio potenzierà la qualità della scuola.Guarda anche:L'obiettivo primario che la scuola, grazie alle risorse stanziate, ha la possibilità e il dovere di raggiungere è sicuramente quello didel sistema nazionale di istruzione e formazione" attraverso "interventi di tipo strutturale" che sappiano creare le basi per "così da contribuire al". È chiaro che per raggiungere questo scopo è necessario un lavoro e un impegno sinergico con tutte le altre forze politiche ed istituzionali per consentireLa situazione emergenziale che il nostro Paese sta ancora affrontando ha reso inoltre più evidenti tutte le fratture interne al settore della scuola, per questo, anche se le sfide sono ancora molte, "l'attuazione di, consentiranno di realizzare e porre al servizio delle nuove generazioni, che garantisca il diritto reale di ciascuno studente a ricevere un'istruzione coerente con le proprie esigenze e inclinazioni, oltre che con le differenti articolazioni dei bisogni da soddisfare e delle aspettative della società nel suo complesso".All'interno del documento sono elencate anche, in piena conformità con gli, che la scuola si propone di raggiungere nel corso dell'anno appena iniziato, ognuna delle quali è ampiamente illustrata in ogni aspetto che si vuole raggiungere:Per leggereclicca qui