Maturità 2021, la ministra: prenderemo a breve una decisione

Azzolina: "Sulla maturità novità a breve"

Secondo la ministra il rischio zero a scuola non esiste

Scuole chiuse? Profonde cicatrici sui ragazzi

Intervista a tutto campo della ministra dell'Istruzione,, a Rai Radio 1. La titolare del dicastero di Viale Trastevere ha parlato del ritorno in classe e non solo: ha annunciato presto importanti novità sulla maturità.Sull'esame di maturità cresce la tensione e la curiosità dei ragazzi e non solo.Cosa ci si potrà aspettare per il prossimo giugno? Mentre prende sempre più campo l'ipotesi che si torni a una formula d'esame simile a quella dello scorso anno, con un solo maxi orale come unica prova, ha affermato: "Il ministro sta lavorando. Abbiamo chiesto agli studenti di farci delle proposte: lo scorso anno ci hanno presentato proposte ragionevoli; una decisione la prenderemo a breve, i ragazzi a causa dell'incertezza assoluta per le date che slittano come la tela di Penelope, hanno bisogno di avere certezze che il ministero deve dare".In questi giorni, nel frattempo, la scuola sta ripartendo a rilento, con la ripresa delle lezioni in presenza per le superiori solo in tre regioni (Toscana, Valle d'Aosta e Abruzzo) da oggi 11 gennaio e solo al 50%. La ministra dell'Istruzione esprime tutta la sua preoccupazione: "Sappiamo tutti che il rischio 'zero' non esiste, a scuola come in nessun altro ambito. Ma all'interno delle scuole il rischio è molto basso, ci sono tanti studi italiani ed europei che ce lo confermano", ha affermato. "Il governo ha lavorato molto e bene - ha ricordato la ministra - sono stati messi in campo i prefetti con i quali sono stati definiti piani territoriali, provincia per provincia, per orari e trasporti: le scuole sono pronte per ripartire, ma sono le Regioni ad avere la possibilità di riaprirle o meno".Lucia Azzolina ha poi aggiunto: "Io chiedo a tutti di trattare la scuola non in maniera diversa rispetto a come vengono trattate le attività produttive. Le scuole non producono incassi, ma i costi sono lo stesso altissimi: il messaggio deturpante per cui nelle regioni 'gialle' oggi è tutto aperto fuorché le scuole lascia profonde cicatrici". Poi continua: "Sono molto preoccupata, oggi la dad non può più funzionare, c'è un black out della socialità, i ragazzi sono arrabbiati, disorientati ed sono preoccupata per il deflagrare della dispersione scolastica".