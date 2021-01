Azzolina: no al recupero in estate, subito corsi per chi è rimasto indietro

Quando riapriranno le scuole? La decisione spetta ai Governatori regionali

La didattica a distanza funziona ma solo come strumento provvisorio

La richiesta di ristori formativi per evitare il recupero in estate

La riapertura delle scuole prevista il 7 gennaio 2021, subito dopo il termine della pausa natalizia, è slittata nuovamente. Il rischio di una terza ondata di contagi ha infatti impedito il rientro effettivo delle comunità scolastiche nelle rispettive sedi, costringendo dunque studenti e docenti a continuare laNonostanteabbia sempre sottolineato l’assoluta necessità di una tempestiva riapertura degli istituti su tutto il territorio nazionale,si sono opposti a questa risoluzione, preferendo invece lasciare vuoti i locali scolastici per prevenire il rischio di nuovi focolai.Guarda anche:Nonostante la situazione risulti ancora molto instabile e incerta,in un’intervista rilasciata ad, ha ribadito con orgoglio tutto il lavoro svolto dal MI nell’ultimo anno per garantire sicurezza a tutte le comunità scolastiche all’interno degli istituti che sono stati prontamente dotati die distributori di. E accanto a questi dispositivi di igiene, la Ministra ha ricordato anche il lavoro sinergico con i prefetti delle città per quel che riguarda. Si tratta di un lavoro però che, a quanto pare, ai Governatori regionali non sembra ancora sufficiente per garantire in modo assoluto l’assenza di rischi: “Sono state fatte azioni concrete e reali;. Quando i presidenti di Regione decideranno che gli studenti potranno tornare in aula, potranno farlo perché è stato predisposto tutto affinché questo accada. Non a caso la Toscana, l’Abruzzo, la Valle d’Aosta e il Trentino hanno riportato gli studenti delle superiori in classe”.Se è vero che la scuola ha il merito di non essersi mai fermata, la Ministra Azzolina precisa però chee il legame con la scuola, ma deve essere sempre considerata nella sua giusta dimensione, ovvero come: “, perché se portata troppo alle lunghe rischia di creare anche delle, andiamo a colpire in particolar modo quelli che sono: non tanto perché non c’è il pc o la connessione, perché sulla digitalizzazione abbiamo anche investito 400 milioni di euro, ma perché”.Del resto, la Ministra ha ribadito che “. Quando un negozio chiude ci sono dei costi calcolabili. Anche per la scuola ci sono costi nel tenerla chiusa”. A pagare il prezzo più alto della chiusura degli istituti sono ovviamente gli studenti, molti dei quali nel corso di questi mesi hanno riscontratoPer questo, Azzolina ha dichiarato. Dalinfatti alla scuola saranno riservati benche potranno essere investiti anche per questo scopo: “Uno degli errori più grandi che si fa è dire è più facile chiudere la scuola perché la scuola non ha bisogno di ristori. Se io chiudo un negozio, un negozio a fine serata sa bene cosa ha perso e questo è valutabile immediatamente. Con le scuole no. Alloraperché io ho bisogno die che non solo gli studenti della, io ho anche bambini dellache sono sì a scuola, ma ci sono territori in cui sono andati un po’ meno”.