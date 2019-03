Il professore da un milione di dollari: ecco chi è il più bravo del mondo

Il Global Teacher Prize è un premio di un milione di dollari assegnato ogni anno ad un docente che ha contribuito molto alla sua professione; l'insegnante vincitore dovrà investire il premio in attività didattiche nei territori in cui insegna.

Il professore più bravo del mondo di quest’anno è Peter Tabichi, un frate francescano di 36 anni proveniente dal Kenya, insegnante di Matematica e Fisica in una scuola secondaria rurale dove il 90% degli studenti provengono da famiglie malfamate e un terzo di essi è orfano.

Peter Tabichi: chi è il vincitore del Global Teacher Prize

Educazione e beneficenza: la missione di Peter Tabichi

Le parole di Peter per l'Africa

per la sua devozione all’insegnamento e iriportati dai suoi studenti nell’ambito della Scienza. Egli ha infatti aiutato gli studenti a costruire unalla fiera della scienza e ingegneria 2018 in Kenya e nel 2019 ha spinto il team di Scienza e Matematica della sua scuola a qualificarsi e partecipare all’in Arizona, Stati Uniti.Inoltrehanno vinto il premio” per aver saputo sfruttare la vegetazione locale per generare elettricità.Non soloè incredibilmente legato ai suoi alunni, al punto da dare loro ripetizioni private ed invogliarli a proseguire studi nell’ambito scientifico, eglie crede appassionatamente nel futuro dell’Africa e dei suoi bambini i quali avranno, grazie alla sua vincita, aspettative e ambizioni.“Ogni giorno in Africa si volta una pagina e si inizia un nuovo capitolo. Oggi è un altro giorno. Questo premio non riconosce me, ma i giovani di questo grande continente. Io sono qui solo grazie a ciò che i miei studenti hanno raggiunto. Questo premio dà loro una possibilità, racconta al mondo che tutto è possibile.”Peter si occupa anche dell’insegnamento delle ragazze i cui risultati sono aumentati negli ultimi anni e. Al momento della sua premiazione, ha dichiarato:"L’ Africa produrrà gli scienziati, ingegneri, imprenditori i cui nomi saranno un giorno famosi in ogni angolo del mondo. E le ragazze saranno una parte enorme di questa storia".Vincendo il premioe persino il presidente keniota,, gli ha trasmesso un messaggio dicendogli: “Peter, la tua storia è la storia dell’Africa, un piccolo continente ricolmo di talento.”è già al suo quinto anno e il suo fondatoreha commentato quest’ultima vincita dicendo di essere speranzoso che la storia di Tabichi “getti della luce sull’inspirante lavoro che i docenti fanno per assicurare un domani più splendente”.





Articolo a cura di Stanciu Adelina