Mai più brutti voti in matematica: diventa un asso dei numeri con Elia Bombardelli

Sei stufo di trascorrere ore e ore a fissare equazioni di qualsivoglia grado pensando che siano irrisolvibili? Le formule dei libri hanno iniziato a prendere vita davanti a te mentre cercavi di memorizzarle senza grandi risultati? La soluzione di ogni esercizio svolto non corrisponde mai a quella del libro? Allora sappiamo esattamente di cosa hai bisogno: del webinar - legato al progetto ‘ School Days ’, di Intesa Sanpaolo e Skuola.net - di un bravo prof di matematica che sappia aiutarti. Stiamo parlando diperché, grazie alle sue, riesce a svelare in maniera semplice (anche a chi ha più difficoltà) tutti i segreti della scienza dei numeri. Grazie a Elia, avrai la possibilità di fare un vero salto in avanti implementando le tue conoscenze in matematica, algebra e aritmetica. Ti diamo dunque appuntamento perper l’ultimo dei 7 appuntamenti che ti hanno accompagnato in questi primi mesi di scuola.Imparare la matematica è tutta questione di metodo, e sarà proprioa indirizzarti verso il corretto studio della materia. Infatti il nostro professore, durante il, dispenserà utili consigli su. Illustrerà poi gli errori più comuni da evitare e infine applicherà a casi concreti gli argomenti trattati, svolgendo in diretta l’analisi di alcuni esercizi e la spiegazione di teoremi con la discussione degli elementi a cui bisogna prestare attenzione. Insomma, una vera e propria lezione interattiva con un insegnante che, seppur giovanissimo, vanta addirittura un corso di Matematica Generale all’Università Bocconi di Milano! Non sono pochi i traguardi già raggiunti dal, che nel 2018 è stato persino inserito dalla rivista Forbes Italia nella classifica dei: il suo canale, ad oggi, conta oltre 300.000 iscritti e più di 60.000.000 visualizzazioni complessive dei video, ed è in costante espansione. Cosa aspetti? Segnati data e ora:e sui nostri social per una lezione di matematica come non ne hai mai viste prima. Ma non ti preoccupare, se quel giorno hai altri impegni, potrai recuperare il webinar di Elia Bombardelli e gli altri appuntamenti dell’iniziativa School Days sulla piattaforma dedicata , infatti, è uno dei membri di una squadra di super esperti stellare: i professori-influencer “arruolati” da Skuola.net che, in base alla propria esperienza e conoscenze, aiuteranno gli studenti a costruire un metodo di studio nel proprio ambito di eccellenza. Di chi stiamo parlando?, docente di tecniche di memoria e di mnemotecnica,, cosplayer e prof di inglese,, youtuber del canale Sgrammaticando. Ecco tutti i gli altri webinar da non perdere: